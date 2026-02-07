Már több mint tízezer embert evakuáltak Spanyolországban és Portugáliában a Leonardo vihar miatt

Heves esőzések és földcsuszamlások pusztítanak napok óta az Ibériai-félszigeten, miután megérkezett a Leonardo nevű vihar Spanyolország és Portugália területére is – írja a Reuters. Spanyolország egyik fő folyója pénteken közel került ahhoz, hogy kilépjen a medréből, miközben további viharokra lehet számítani. Már több mint tízezer embert kellett evakuálni az érintett területekről, ketten pedig meg is haltak – írja a Guardian.

Fotó: ALEX JUAREZ/Anadolu via AFP

Andalúzia déli részén eddig több mint 11 000 ember kényszerült elhagyni az otthonát, egy nőt pedig elsodort a megáradt Turvilla folyó, miközben a kutyáját próbálta menteni. A katasztrófa oka az úgynevezett „viharlánc”, vagyis egymást követő időjárási frontok sorozata. A spanyol állami meteorológiai szolgálat, az AEMET már figyelmeztetett, hogy a Leonardo után szombaton újabb vihar, a Marta érkezik a térségbe, ami az eddigieknél is több csapadékot hoz magával. Miután pedig a Marta vihar vasárnap elvonul, újabb frontok érkeznek. Ezek kevésbé intenzív, de továbbra is jelentős csapadékot hoznak a félsziget nagy részére, kivéve a mediterrán térségeket.

Córdoba tartományban több lakóövezetet péntek éjszaka kiürítettek, miközben a Guadalquivir folyó vízszintje drámai módon megemelkedett. A hatóságok mostanra lezárták a város római hídját is a gyalogosforgalom elől. A szakértők pedig további földcsuszamlásokra figyelmeztetnek, mivel a vízzel telített talaj már nem képes több csapadékot elnyelni.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken Andalúzia Cádiz tartományában tett látogatása során arra figyelmeztetett, hogy „nehéz napok” várnak még az országra.

Óvatosságra és nyugalomra szólított fel mindenkit, majd elmondta, hogy 10 000 katasztrófavédelmi dolgozót vezényeltek ki a régióba, és hogy a központi kormány együttműködik az andalúz regionális vezetéssel.

A heves esőzések ráadásul az olívatermést is súlyosan érintik. Francisco Elvira, a Jaén tartományi gazdaszervezet vezetője eddig 200 millió euróra becsülte a veszteségeket.

Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Eközben Dél-Portugáliában, a Sado folyó mentén fekvő Alcacer do Sal város házainak nagy része harmadik napja félig víz alatt áll. Portugália második legnagyobb városában, Portóban a Douro folyó péntek hajnalban kilépett a medréből. Alentejo régióban pedig egy 60-70 év körüli férfi életét vesztette, miután autóját elsodorta az ár.

Luis Montenegro miniszterelnök csütörtök késő este közölte, hogy kormánya 69 önkormányzatban meghosszabbította a katasztrófahelyzetet február közepéig. Mint elmondta, példátlan mennyiségű csapadék hullott, és több régiót komoly árvízveszély fenyeget.

A portugál szélsőjobboldali Chega párt a hírre úgy reagált, hogy a katasztrófahelyzet miatt szerintük el kellene halasztani a portugál elnökválasztás második fordulóját. André Ventura, a párt vezetője szerint a szavazást egy héttel kellene elhalasztani, mivel a választás „az összes portugál közötti egyenlőség kérdése”. Az országos választási hatóság azonban közölte, hogy a szavazás a tervek szerint zajlik le.