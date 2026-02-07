Nem tervezett katonai tevékenység miatt zártak le két repteret az amerikaiak Lengyelország délkeleti részén

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szombaton közölte, „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták a délkelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterei felett a légteret. A FAA honlapján azt írták, hogy a két reptér a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó katonai tevékenység miatt nem elérhető.

Patriot légvédelmi rendszerek a Rzeszów–Jasionka repülőtéren, Délkelet-Lengyelországban Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A FlightRadar24 az X-en azt közölte, hogy a lezárás a térségben tevékenykedő NATO-repülőgépeket érinti. A rzeszówi és a lublini repülőterek már a múlt hónapban is ideiglenesen felfüggesztették működésüket, akkor azonban rutinszerű műveletekre hivatkoztak, és azt közölték, hogy mindez nem jelent fenyegetést Lengyelország légtere számára. (Reuters)