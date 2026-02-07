Szennyezett anyatej-kiegészítőt találtak a Müllerben

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékek mikrobiológiailag nem megfelelőek (cereulid toxin szennyezettség miatt), ezért gondoskodtak az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól.

Érintett a 800 grammos Aptamil Pronutra 2 és 3, valamint a szintén 800 grammos Aptamil Profutura DuoAdvance 2 számos, eltérő lejáratú tétele. A terméket a Danone Deutschland GmbH gyártotta.

A hatóság kéri, hogy a megjelölt termékeket ne adják gyermekeknek, azokat bármely Müller-üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik. (NKFH/MTI)