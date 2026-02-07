Tömegesen iratkoznak le a választók a német nemzetiségi névjegyzékről, veszélybe került a parlamenti mandátum

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az utóbbi két ciklusban a Fidesz stabilan számíthatott plusz egy szavazatra, amit Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szállított a kormánypártnak. Ritter előre bejelentette, hogy április után nem tervez parlamenti képviselő lenni, most pedig az is kétséges, hogy utódjának lesz-e szavazati joga a parlamentben. A Political Capital észlelése szerint ugyanis január óta tömegesen iratkoznak le az emberek a német nemzetiségi névjegyzékről.

Ritter Imre és Semjén Zsolt
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az elemző cég megfigyelése szerint bő fél évig átlagosan napi két-három fővel csökkent csak a létszám, az elmúlt három hétben viszont már átlagosan naponta 30-an is úgy döntöttek, hogy a nemzetiségi lista helyett inkább ők is pártlistára szeretnének szavazni április 12-én. Péntekre már 29170-re csökkent a német nemzetiségi névjegyzékre feliratkozottak száma, ami aggasztó lehet a Fidesznek, hiszen a korábbi három választás során 22-24 ezer szavazatra volt szükség szüksége egy nemzetiségnek ahhoz, hogy mandátumot szerezzen. 2022-ben még például 30 ezer fölött volt a regisztráltak száma. És mivel idén eleve magasabb részvételre lehet számítani, a Political Capital úgy értékeli, hogy ha nem ér véget a leiratkozási hullám, akkor egyre valószínűbb, hogy nem fog újra mandátumot szerezni a német nemzetiségi lista.

Fotó: Political Capital

A pártlisták választása abból a szempontból érthető, hogy mindenképpen átélhetőbbé teszi a demokrácia élményét, hiszen ha valaki mégis a nemzetiségi szavazás mellett dönt, ott egyedül azt a listát találja, amit az adott országos nemzetiségi önkormányzat állított. Zéró választási lehetőséggel.

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatánek nem célja, hogy szavazati joggal is járó parlamenti mandátumot zserezzenek a roma nemzetiségnek, a másik 11 nemzetiségnek pedig nincs reális esélye megfelelő számú választót regisztrálni.

POLITIKA német nemzetiségi névjegyzék fidesz Magyarországi Romák Országos Önkormányzata semjén zsolt német nemzetiségi lista Ritter Imre political capital
Kapcsolódó cikkek

A Fidesszel 8 évig együtt szavazó képviselő helyett mást küld a parlamentbe a hazai német kisebbség – felhívtuk, hogy megkérdezzük, mit gondol a Tiszáról

És azt is, hogyan döntene, ha az ő szavazatán múlna a tiszás vagy fideszes többség.

Bábel Vilmos
belföld