Trump vámokkal fenyegette meg az Iránnal kereskedő országokat

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírt egy rendeletet, amivel további vámokat vethet ki azokra az országokra, amik továbbra is kereskednek Iránnal. A rendelet nem határozza meg pontosan az alkalmazható vámtételt, példaként azonban 25 százalékot említ, és kimondja, hogy az intézkedés az Egyesült Államokba importált árukra vonatkozik minden országból, amelyik „közvetlenül vagy közvetve vásárol, importál vagy más módon szerez be bármilyen árut vagy szolgáltatást Irántól”.

Trump nem kommentálta a rendeletet, de péntek este, az Air Force One fedélzetén ismét elmondta, hogy Iránnak „nem lehetnek nukleáris fegyverei”. A döntés az Ománban zajló tárgyalások idején született, amiken magas rangú amerikai és iráni tisztviselők vesznek részt, többhetes kölcsönös fenyegetések után.

Ezek a tárgyalások az első közvetlen egyeztetések amerikai és iráni tisztviselők között tavaly június óta, amikor az Egyesült Államok lebombázta Irán három fő nukleáris létesítményét. Az iráni delegációt Abbász Aragcsi külügyminiszter vezette, míg az Egyesült Államokat Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner képviselte. (BBC)