Vádat emeltek a férfi ellen, aki a Pécsi Pride-on támadt meg egy zebrajelmezes nőt

Közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség a férfi ellen, aki a 2025-ös Pécs Pride közben ütni kezdett egy zebrajelmezes nőt, írja a Magyar Helsinki Bizottság közleménye alapján a Telex.

Tavaly októberben a pécsi Aradi vértanúk útján a nekirontott a menet élén zenére táncoló zebrajelmezes felvonulónak. A megtámadott Dömsödi Renáta a Magyar Hangnak elmondta, a jelmezből alig látott ki, így csak érezte, hogy valaki ráncigálja, próbálja a földre vinni és a tarkójánál megüti.

A rendőrség először garázdaság miatt kezdett nyomozni. A nőt képviselő Helsinki Bizottság a kezdetektől azt képviselte, hogy a támadás kifejezetten amiatt történt, mert az elkövető az LMBTQ-közösséggel szemben akart fellépni. Végül a rendőrség közösség tagja elleni erőszak miatt kezdett nyomozni, és a vádemelésben is ez szerepel.