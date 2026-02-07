Vasárnap marad az enyhe idő, hétfőn jön a hideg

Vasárnap a Dunántúlon és a középső tájakon már hosszabb időszakokra felszakadozhat a felhőzet és előbújhat a nap – írja az Időkép. Keleten, északkeleten viszont borongós marad az ég, és további kevés eső eshet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet – írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, fagypont alá a kevésbé felhős tájakon hűlhet le a levegő. Egy hidegfront hatására a Dunántúlon és a Duna-Tisza köze nyugati, délnyugati részén többfelé feltámadhat az északnyugati szél, valamint a Zempléni-hegységben és a Bodrogközben is megélénkülhet a légmozgás.

Nagyobb havazás a jövő hét első felében sem várható, csupán néhány fokkal eshet vissza a hőmérséklet a hét elejére. Hétfő és kedd reggel viszont újra hidegebb lesz, egyes helyeken pedig enyhe fagyra is lehet számítani. Majd szerdától ismét dél felől érkezik melegebb levegő, ami erőteljes melegfrontot hoz magával. Ettől a levegő párásabbá válhat, és a váltakozó időjárás miatt sokaknál jelentkezhetnek a frontérzékenység tipikus tünetei – írja a Köpönyeg. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, az ő panaszaik és tüneteik emiatt felerősödhetnek.