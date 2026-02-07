Zelenszkij szerint az amerikaiak nyár elejéig akarják lezárni a háborút

„Az amerikaiak azt javasolják a feleknek, hogy a nyár kezdete előtt fejezzék be a háborút, és valószínűleg éppen ehhez az ütemtervhez igazodva fognak nyomást gyakorolni” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak. Szerinte az Egyesült Államok álláspontját belső politikai tényezők is befolyásolhatják, többek között a közelgő választási folyamatok és a Kongresszus munkája. De nem kapott jelzést arról, hogy az Egyesült Államok kilépne a tárgyalási folyamatból, amennyiben a háború nem zárul le a meghatározott határidőn belül. Az Egyesült Államok azt is kérte, hogy az oroszok és az ukránok újítsák meg az energetikai tűzszünetet.
Szerinte az amerikaiak azt akarják, hogy minden megállapodást nagyjából egy időben írjanak alá. Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajna régóta egy világos, lépésről lépésre haladó tervet akar, ami meghatározná a felek teendőit és a megállapodások végrehajtásának időkereteit. „Azt szeretnénk, ha mindenki pontosan értené, mire vállalkoznak a felek, és milyen határidőkkel. Valóban le akarjuk zárni a háborút, és garantálni akarjuk a biztonságot”.
Az ukrán elnök azután beszélt, hogy az Egyesült Államok közvetítésével csütörtökön Abu-Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalások érdemi eredmény nélkül értek véget, a területi kérdésben egyik fél sem engedett. Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyec-medencéből, ahol továbbra is heves harcok zajlanak, erről azonban a kijevi vezetés hallani sem akar. A Donbasz jövőjével kapcsolatban a „ott maradunk, ahol most állunk” elvét képviseli. Zelenszkij közölte azt is, hogy az abu-dzabi tárgyalásokon a delegációk már megvitatták az esetleges tűzszünet technikai részleteit, valamint az ellenőrzési mechanizmusokat az Egyesült Államok részvételével. (RBC/Moscow Times)