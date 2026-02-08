Az FSZB szerint is orosz merénylők lőttek Alekszejev tábornokra

Egy Ljubomir Korba nevű orosz férfi lőtt rá a pénteki moszkvai merényletben az orosz katonai hírszerzés parancsnokhelyettesére Vlagyimir Alekszejev altábornagyra - jelentette be az FSZB. Az 1960-ban született Korbát Dubajból adta ki az Emirátusok, rajta kívül Moszkvában is őrizetbe vettek egy Viktor Vasin nevű másik orosz állampolgárt.

Korábban Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy Ukrajna állhat a merényletkísérlet mögött, ezt az ukrán hatóságok mellett nyugati hírszerzési források is cáfolták, és inkább azt valkószínűsítették, hogy a Kreml erre hivatkozva próbálhat meg kifarolni a béketárgyalásokból.

Az, hogy a gyanúsítottak már az FSZB, az orosz hírszerzés szerint is oroszok, szintén nem ezt támasztja alá. Az FSZB ugyanakkor hozzátette a közleményéhez, hogy egy harmadik lehetséges érintett, egy Zinaida Szerebritszkaja nevű nő Ukrajnába menekült a merénylet után - írja a Meduza.

Vlagyimir Alekszejev Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

Az Ukrajnában született Vlagyimir Alekszejev életben és orosz sajtóhírek szerint eszméleténél van. Ő az orosz hadsereg egyik legbefolyásosabb parancsnoka. Az Európai Unió szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t és személy szerint őt vádolták az idegméreggel elkövetett 2018-as Szkripal-támadással Salisburyben. Jelentős szerepet játszott az ukrajnai háborúban, részt vett a 2022-es orosz–ukrán tárgyalásokon a mariupoli események során, az ukránok őt tartják felelősnek az Azovsztal-ostromért. Őt küldték tárgyalni a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal is, aki 2023 júniusában lázadást szervezett.