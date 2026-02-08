Az NGM hazugnak és megtévesztőnek tartja a „Magyarország-felárat” alkalmazó kínai e-kereskedelmi óriást

Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, közölte vasárnap kora este a gazdasági minisztérium. A Telex nyomán lapunk is írt arról vasárnap, hogy a kínai e-kereskedelmi óriás – amely elsősorban üzleti vevőket kiszolgáló, úgynevezett B2B modellben működik – szeptember óta a nettó árat az áfán túl 4,5 százalékos felárral is megterheli, és a weboldalán olvasható tájékoztatásban ezt „a magyar kormány e-kereskedelmi platformokra vonatkozó szabályozási keretének változásaival” magyarázza. A cikk megjelenése előtt az NGM nem reagált, most azonban már igen.

Nagy Márton 2023 októberében Pekingben, a háttérben Orbán Viktor figyel Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A minisztérium szerint „a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlatot” folytat az Alibaba, ami elfogadhatatlan. Elképzelhető, hogy a 4,5 százalékos „Magyarország-felár” a kiskereskedelmi különadó áthárításából adódik. Ha ez így van, akkor a minisztérium közleménye szerint „fontos rögzíteni: Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette, és nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé »állami pótdíjként« kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg”.

A minisztérium azt is írja: „a híresztelésekkel ellentétben a magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna »Magyarország-pótdíj« felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére” (valójában itt nem híresztelések voltak, hanem a kínai cég erre utaló magyarázata). Az NGM azt ígéri, hogy „azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel” garantálja a tisztességes versenyt, a magyar vásárlók érdekeinek védelmét.

Az Alibaba jelenlegi gyakorlata nem felel meg annak a kritériumnak, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon legyen megszabva, ezért „az NGM felszólítja a kereskedőt, hogy az érintett díjtétel alkalmazását szüntesse meg, és a magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé”. Az NGM szerint a „Magyarország-felár” felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság „haladéktalanul vizsgálatot indít”. A kínai cég emellett a NAV vizsgálatára is számíthat.