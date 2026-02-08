Bosznia-Hercegovina tudta nélkül nyitott irodát a TEK a boszniai szerbeknél, ahol Orbán haverja még mindig a kiváláson ügyködik

Felháborodást keltett a TEK irodája, amit januárban nyitottak meg a boszniai Szerb Köztársaság székhelyének, Banja Lukának az egyik elővárosában – írja a Telex helyi és regionális lapokra hivatkozva. Bosznia-Hercegovina felsőházának elnöke azt mondta, az iroda alkotmányellenes, a TEK és a boszniai szerb kormány megkerülte a szövetségi államot annak létrehozásakor.

Milorad Dodik Orbán Viktor hivatalában 2025. augusztus 7-én. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az iroda a boszniai szerb entitás belügyminisztériumának kiképző helyén nyílt, Željko Budimir boszniai szerb belügyminiszter és Hajdu János TEK-vezető vágták át a szalagot az átadón. A miniszter szerint a cél az információ- és tapasztalatcsere a kiképzés terén, amivel a terrorizmus elleni küzdelemhez járulnának hozzá. A témával foglalkozó lapok úgy tudják, a TEK más országban nincs jelen ilyen irodával.

A boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke és máig legfontosabb politikusa, Milorad Dodik továbbra is azon dolgozik, hogy az entitás kiváljon Bosznia-Hercegovinából. Ebben fontos pártfogója Belgrád és Vučić szerb államfő mellett annak politikai szövetségese, Orbán Viktor is. Orbán és Dodik korábban gyakran találkozott, Dodik a februári bírósági elítélése után is jó kapcsolatokat ápolt a magyar vezetéssel.

Az iroda létrejöttéről Bosznia-Hercegovina egyetlen biztonsági ügynökségét sem tájékoztatták, de egyelőre nem is reagáltak rá nyilvánosan. Kemal Ademović, Bosznia-Hercegovina parlamentje felsőházának elnöke azt nyilatkozta, több intézményt is megkeresett, de hiába. Márpedig a szövetségi állam jogrendje feljebbvaló a boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia-hercegovinai Föderációjáénál, így a két fél beleegyezése nélkül idegen rendőri erőt nem is állomásoztathatnak a területen.

Tavaly Dodik ítéletének kihirdetésekor februárban a TEK 70 embere jelent meg a boszniai Szerb Köztársaságban, hivatalosan kiképzés és közös gyakorlatozás címszó alatt. A Veszélyeztetett Kisebbségek Társasága nevű német civil szervezet boszniai irodája szerint mivel az irodát nem felügyeli a szövetségi állam, akár politikai eszközként is használhatják majd a rendőri erőket.

A Dodik lemondása utáni választásokon Dodik szövetségese nyert, egy hónappal később azonban szabálytalanságok miatt több településen a szavazás megismétlését rendelték el. Mindez vasárnap esedékes.