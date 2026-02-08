Egy 15 éves neonáci rendezett késes vérengzést egy orosz kollégiumban

Külföldi egyetemisták kollégiumában rendezett késes vérengzést egy 15 éves neonáci fiú Oroszországban, aki végül magát is torkon szúrta. A 15 éves fiú késsel, bokszerekkel és paprikaspray-vel felszerelkezve rontott be szombaton a Baskír Állami Orvostudományi Egyetem épületébe Ufában, ahol aztán felgyújtott egy petárdát, majd rohangálni kezdett az épületben.

Négy indiai orvostanhallgatót sebesített meg, majd az őt megállítani próbáló biztonsági őrre is rátámadt. Szemtanúk szerint eközben rasszista szövegeket kiabált, és egy horogkeresztet is felfirkantott a falra.

Az akciója végén a fiú saját magát is torkon szúrta, súlyos állapotban szállították kórházba. Áldozatait szintén kórházban ápolják.

(Meduza)