Egy másfél éves kislányt is őrizetbe vettek Trump fegyveresei, majdnem meghalt a fogságban

A szüleivel együtt hetekre őrizetbe került egy 18 hónapos kislány is Texasban, miután az ICE fegyveresei a Venezuelából származó egész családot bevitték. A kislány a fogságban rosszul lett, életveszélyes légzési nehézségekkel szállították kórházba, majd amikor onnan kikerült, újra visszavitték az őrizetbe, ahol nem kapott semmilyen egészségügyi ellátást, még a gyógyszereket is elvették - derül ki a szülei pénteken tett feljelentéséből.

Fotó: Elora Mukherjee/via REUTERS

Miután az ügy egy texasi szövetségi bíróság elé került, az amerikai bevándorlási hatóság mégiscsak szabadon engedte inkább az egész családot - írja a Reuters.

A bírósági keresetben Amaliának nevezett másfél éves kislányt a Venezuelából 2024-ben érkezett szüleivel együtt az ICE emberei vették őrizetbe december 11-én egy bevándorlók elleni razzián. A családot ezután egy Dilley-ben lévő intézményben tartották őrizetben, ahol a beszámolók szerint több száz másik család van fogságban gyerekekkel, állítólag megfelelő minőségű ivóvíz, egészséges étel, rendes egészségügyi ellátás és oktatási lehetőségek nélkül.

A másfél éves Amalia az őrizetben egyre rosszabbul lett, és újév napjára 40 fokra szökött fel a láza. Sokat hányt és egyre nehezebben lélegzett, de így is csak január 18-án került kórházba, amikor már extrém alacsony volt az oxigénszaturációja. Bent végül Covid-fertőzést és tüdőgyulladást állapítottak meg nála.

Elvesztette testsúlya tíz százalékát, amikor pedig kiengedték a kórházból, táplálékkiegészítőket és légzéssegítő gyógyszerekkel bocsátották el, az őrizetbe visszakerülve azonban ezeket is elvették a családtól, így semmilyen utókezelést nem kaphatott a kereset szerint.

„Amalia babát soha nem kellett volna őrizetbe venni. Majdnem meghalt Dilley-ben”

- nyilatkozta a család ügyvédje.

Miután bírósághoz fordultak, a kislányt és szüleit hirtelen mégiscsak kiengedték, a washingtoni belügyminisztérium azonban idáig egyáltalán nem nyilatkozott az ügyben.

Egy másik esetben a bírósági ítéletet sem fogadják el a hivatalos szervek. Egy ötéves kisfiú szabadon engedését hiába rendelte el január 31-én egy szövetségi bíró, a washingtoni kormány nem akarja teljesíteni a bírósági végzést, továbbra is inkább kitoloncolnák a családot az Egyesült Államokból.

Liam Conejo Ramos, a nyuszifüles sapkás kisfiú őrizetbe vétele. Fotó: HANDOUT/AFP

Ezt a kisfiút Liam Conejo Ramosnak hívják, és a család őrizetbe vételénél készült fotón épp egy kék fülessapkában álldogál, miközben épül bezsuppolják a szüleit az ICE deportáló különítményesei - a felvétel ikonikus képpé vált.