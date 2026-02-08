Egyre valószínűbb, hogy nem Marine Le Pen lesz a pártja elnökjelöltje, és ezt a szavazói sem bánnák

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az ügyészség másodfokon is börtönt kér Le Penre, nagyon kevés esélye maradt, hogy a bíróság neki adjon igazat.

Jordan Bardella ugyan hivatalosan csak B terv, de nagyobb a támogatottsága, mint Le Pennek.

Bár sokan Le Pen bábjának tartják, Bardella bizonyos kérdésekben eléggé mást mond, mint a főnöke, például Putyin és Trump megítélésében.

Soha nem számítok kellemes meglepetésre, ha belépek a tárgyalóterembe

– mondta Marine Le Pen, mielőtt megismerte volna az ügyészség döntését a francia szélsőjobboldal vezetője elleni büntetőper másodfokú tárgyalásán. Jól is tette, ha nem reménykedett, hiszen az ügyészség ugyanúgy börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint az első fokhoz hasonlóan ötéves eltiltást javasolt a közügyektől.

Le Pent tavaly márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, továbbá öt évre eltiltotta a választott közhivatal viselésétől azon vád alapján, hogy a Nemzeti Tömörülés 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.

Az ügyészség döntése most annak ellenére is végzetesnek tűnik Le Pen elnöki reményei számára, hogy ezúttal nem kérték kifejezetten az eltiltás azonnali végrehajtásának fenntartását. Az, hogy az ügyészség változatlanul és határozottan kiállt Le Pen bűnössége mellett, jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy a nyárra várható másodfokú ítélet érdemben szembemenjen az elsőfokú döntéssel. Ez annál is inkább így van, mert a védelem nem tudott olyan új vagy erős bizonyítékot felmutatni, amely az ítélet megváltoztatását indokolná.

A másodfokú ítélet ellen is fellebbezhet ugyan, de ezzel csak elhúzná az eljárást, és az ügy leghamarabb csak év végén kerülne a Semmítőszék elé, amikor pártjának már javában dönteni kell az elnökjelöltségről, hiszen 2027 tavaszán lesz a választás. Éppen ezért nem is igazán állna Le Pen érdekében a fellebbezés, hiszen a további bizonytalanság csak ártana a párt esélyeinek. Tehát ha a másodfok is ellene ítél, eljön Jordan Bardella ideje.

Már a szavazók is Bardellát szeretnék

Le Pent tehát valószínűleg nem érte meglepetés, és sajtóhírek szerint már jó ideje felkészült arra az opcióra, hogy nem ő, hanem Bardella lesz a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje. A tét azért nagy, mert egy ideje már azt mutatják a közvélemény-kutatások, hogy az RN a legnépszerűbb francia párt, melynek jelöltje (legyen az Bardella vagy Le Pen) fölényesen nyerné az első fordulót, és a korábbi választásokkal ellentétben nem esélytelen a második fordulóban sem. Az elmúlt évben pedig az RN szavazótábora a jelek szerint elfogadta Bardella jelölését, olyannyira, hogy ma már az ő esélyei jobbak is, mint Le Pené: a legújabb felmérés szerint a szavazóik közel 70 (!) százaléka Bardellát tartja az alkalmasabb jelöltnek.