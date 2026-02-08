„Hunter Hess egy igazi lúzer” – írta Donald Trump az olimpián részt vevő amerikai sízőről

„Az amerikai olimpiai síző, Hunter Hess egy igazi lúzer, aki azt állítja, hogy nem a hazáját képviseli a jelenlegi téli olimpián” – posztolta Donald Trump amerikai elnök, miután az említett Hess a milánói sportesemény pénteki megnyitóján azt nyilatkozta, nehéz manapság az USA-t képviselni. „Természetesen sok olyan dolog történik, aminek nem vagyok a legnagyobb rajongója” – mondta Hess.

Fotó: MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

„Ebben az esetben nem kellett volna megpróbálnia bekerülni a csapatba, és sajnálatos, hogy mégis ott van. Nagy nehéz ilyen valakinek szurkolni” – írta az elnök. Természetesen Trump csúsztat, amikor azt írja, Hess nem a hazáját képviseli, mivel a sportoló arról beszélt, vegyes érzelmei vannak a képviselettel kapcsolatban.

„Számomra ez inkább arról szól, hogy a barátaimat, a családomat, az otthonomat képviselem. Azokat az embereket, akik az országot előttem képviselték, mindazt, amiről azt gondolom, jó az Egyesült Államokban” – így szól Hess teljes nyilatkozata, amelyben még azt is elmondta, hogy az amerikai zászló nem feltétlenül képvisel mindent, ami épp az Egyesült Államokban történik. (CBS)

