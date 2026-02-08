India engedett Trump nyomásának, cserébe csökkentik az extrém magas amerikai vámokat

Szombattól valóban megszüntette az Egyesült Államok az Indiára az orosz olaj importja miatt kivetett büntetővámot. Donald Trump egy hete jelentette be, hogy erről állapodott meg Indiával, de nála azért jobb megvárni, hogy ez valóban így lesz-e. Ez most megtörtént: a rendelet értelmében szombattól már nem kell megfizetni az indiai termékekre a tavaly augusztusban kirótt 25 százalékos büntetővámot, sőt, a sima vámtételt is leviszik, vagyis az eddigi 50 helyett csak 18 százalék lesz a tarifa az Amerikába menő indiai exportra.

Az indoklás szerint India elkötelezte magát az orosz forrásból származó kőolaj importjának megszüntetése mellett, és vállalta, hogy a jövőben az Egyesült Államokból szerez be energiahordozókat, valamint további 10 évvel meghosszabbította védelmi együttműködését az Egyesült Államokkal. India azt is vállalta, hogy fokozatosan eltörli vagy csökkenti minden amerikai iparcikk vámját, valamint az Egyesült Államokból származó élelmiszerek és mezőgazdasági áruk széles körére is vámmentességet vagy alacsonyabb vámot vállalt - írja az MTI.

A megállapodás a Trump második beiktatása után felerősödő feszültségeket, majd több hónapig tartó kereskedelmi tárgyalásokat követően született meg. Trump azért emelte 50 százalékra a vámot, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire: elsősorban az orosz olaj miatt, melynek 2022 után India lett Kína után a világon a második legnagyobb felvásárlója, de kevésbé nyíltan azért is, hogy az amerikai exportcikkek (az olaj mellett elsősorban mezőgazdasági termékek) előtt kedvezőbb feltételekkel nyissák meg az indiai piacot.

India rendkívüli mértékben függ az olajimporttól: szükségleteinek 90 százalékát külföldről fedezi. Az olcsóbb orosz olaj importja 2022 óta jelentősen csökkentette az ország beszerzési költségeit, de az utóbbi időben amerikai nyomásra India elkezdte visszafogni az orosz beszerzéseket. Januárban ezek napi 1,2 millió hordót tettek ki, februárban várhatóan körülbelül 1 millió hordóra, márciusban pedig 800 ezer hordóra csökkennek.

Trump egy évvel ezelőtti beiktatása óta többször durván alázta szavakban Indiát, az amerikai-indiai kapcsolatok pedig mélypontra jutottak, noha Norenda Modi indiai miniszterelnök Trump második megválasztása előtt még nagy reményeket fektetett egy újabb Trump-korszakba. Sokan arra figyelmeztettek, hogy ezzel Amerika eltaszítja magától és Kína felé löki a hagyományosan el nem kötelezettségre törekvő, és Kínával alapvető feszültségekben lévő Indiát. A mostani megállapodás alapján India engedett az amerikai nyomásnak, cserébe pedig lecsökkentik az indiai gazdasági teljesítményt az elmúlt hónapokban visszafogó magas vámokat.