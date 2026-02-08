Óriásit nyer a választásokon Japán első női miniszterelnöke, akinek még a táskáját is imádják a szavazók

Az exit pollok szerint földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a vasárnapi választásokon Japán örökös uralkodó pártja, a hetven éve szinte megszakítás nélkül kormányon lévő Liberális Demokrata Párt (LDP). A magyar idő szerint vasárnap délelőtti urnazárás után közzétett exit poll szerint az LDP 274-328 helyet fog megszerezni a 465-ből az alsóházban, koalíciós partnerével együtt pedig a kétharmados többségük is meglesz - írja a Reuters.

Mindez elsősorban Takaicsi Szanae sikere: Japán első női miniszterelnöke alig három hónapja volt hatalmon, amikor januárban bejelentette a most megtartott előrehozott választást. Korábban úgy tűnt, az LDP dominanciája akár véget is érhet, Takaicsivel azonban a párt új erőre kapott.

Takaicsi az elsők közt jelentette be indulását a pártelnöki tisztségért. Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

A kifejezetten konzervatívnak számító miniszterelnöknőnek kiemelkedő a népszerűsége, a fiatalok között pedig hasítanak a TikTok-videói - a vonaton evett snackje ugyanúgy jól pörgő téma, mint a jellegzetes fekete kézitáskája, amiért sorban állnak a vevők.

Az egykori miniszterelnök, Abe Sinzó politikai tanítványa és Margaret Thatcher nyílt csodálója, Takaicsi Japán „Vasladyjeként” ismert. Hivatalba lépésekor gazdasági fellendülést ígért a hosszú stagnálás után. Leginkább a kormányvezérelt, nagyszabású költekezés híve, a külpolitikában Tajvan kapcsán, Kínával szemben a harcos retorika jellemzi, a választás előtt pedig Donald Trump is biztosította a támogatásáról.

Az északi tartományokban sok helyen kemény télben és nagy hóban kellett a választóknak elmenni a szavazókörökbe, hogy leadhassák a voksaikat. Az exit poll után a tényleges előzetes eredmény közlése vasárnap délután várható.