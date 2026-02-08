Rászorulók vacsoráztak a fizetős bálozók helyett egy soproni hotelben

Százharminc rászorulót vendégelt meg a Hotel Sopronban a Rotary Club nevű civil szervezet, amely eredetileg fizetős bált tartott volna a helyszínen – írta meg a Telex. A szervezet minden évben megtartja a közel harmincezer forintos belépőjű hagyományos bált étellel, itallal és zenével, de idén ez az influenzajárvány miatt elmaradt.

A szervezők az utolsó héten mondták le az eseményt, de a szálloda közölte, hogy a szerződés értelmében a rendezvény minden költségét ki kell fizetniük. Ezért végül úgy döntöttek, hogy megkeresik a Soproni Szociális Intézményt (SOSZI), hogy állítsanak össze egy 130 fős listát rászorulókból, akiket vendégül láthatnak az eseményen.

A listára végül magányos idősek, hajléktalanok, fogyatékkal élők is felkerültek, de Németh Zoltán, a SOSZI igazgatója beszédében felhívta a figyelmet, hogy „a rászorultság sokféle lehet”, úgyhogy a meghívottak ne éljék meg mindezt megbélyegzésként. Elmondta, nemcsak anyagi okokból szorulhat valaki mások segítségére, hanem betegség, átmeneti krízis, magány, vagy megoldhatatlan élethelyzetek is állhatnak emögött.