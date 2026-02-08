Több millió dolláros váltságdíjat követelnek az ismert amerikai tévés Savannah Guthrie édesanyjának elrablói

Feltételezések szerint egy hete fogva tartják emberrablók az NBC reggeli műsorának házigazdájaként országszerte ismert amerikai televíziós műsorvezető, Savanna Guthrie édesanyját, Nancy Guthrie-t. A Tucsonban működő KGUN 9 televíziócsatorna közlése szerint az emberrablók hétfő délutánig 6 millió dollárt várnak azért, hogy elengedjék 84 éves túszukat.

Savanna Guthrie a családtagjai társaságában szombat délután a közösségi médiában tett közzé videót, amelyben az emberrablóknak könyörög, és azt ígéri, kifizeti a követelt összeget.

A nyomozásban a helyi hatóságok mellett részt vesz a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is, amely 50 ezer dollár nyomravezetői díjat ajánlott fel.

A nyomozás nyilvánosságra hozott részletei szerint Nancy Guthrie-t január 30-án a késő esti órákban rabolták el, amikor hazatért otthonába. A Tucsonban álló családi ház térfigyelő kamerái a kérdéses időben nem működtek, de érzékeltek mozgást a területen, a feltételezett emberrablás valószínű időpontját a nyomozók arra az időpontra teszik, amikor az éjszakai órákban Nancy Guthrie szívritmus-szabályozóját leválasztották mobiltelefon-alkalmazásáról.

A feltételezett emberrablás felderítését nehezíti, hogy Tucson város érvényes jogszabályai szerint az éjszakai órákban a külvárosi területek közvilágítása nem működik, így a térfigyelő kamerák képeit sem tudják felhasználni. (MTI)