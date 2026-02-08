Több mint ötven koncerthelyszín nyilatkozatot adott ki a klubok vegzálása ellen, a NER-rel jó viszont ápoló helyek is vannak az aláírók között

„Tisztelettel arra kérjük a döntéshozókat, fontolják meg a jelenlegi rendelet módosítását, de legalább annak jogszerű és jóhiszemű betarthatóságáról folytassanak valódi szakmai párbeszédet a zenei és klubszféra szereplőivel”

– többek között ez áll abban a közleményben, amit vasárnap tett ki a Facebook-oldalára a Pécsi Est, és aminhez cikkünk megjelenéséig 55 koncerthelyszín, klub és közösségi tér csatlakozott. A nyilatkozat szerint az aláírók „megdöbbenve tapasztalják”, hogy a hatályos, a kábítószer elleni harc jegyében fogant szabályozás „lehetőséget ad arra, hogy akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyeket is ellehetetlenítsenek, méghozzá nem bizonyított, vagy nem bizonyítható állítások alapján”. Azt írják: tudják, hogy a hatóságoknak van mérlegelési jogkörük, „ám az eddig nyilvánosságra került esetekben átláthatatlannak és a vendégek és dolgozók számára félelemkeltőnek tartjuk a jogalkalmazást, valamint kontraproduktívnak a helyekkel való együttműködés hiányát”.

Az aláírók szerint „a zenei helyszínek vegzálása és az aránytalan fellépés célt téveszt: nem csökkenti érdemben a drogfogyasztást, viszont biztonságos, értékteremtő közegeket, munkahelyeket szüntet meg, és hosszú távon az egész magyar kultúrát gyengíti”. Ezért kezdeményezték a párbeszédet, illetve jelezték nyitottságukat az együttműködésre, a tudásmegosztásra „és minden olyan közös megoldásra, amely valóban a fiatalok biztonságát és jólétét szolgálja”.

A kezdeményezés támogatói között vannak az ország legnagyobb, legismertebb koncerthelyei, így a Budapesti Park, a Kobuci, a Dürer Kert, de az elmúlt években a NER-rel baráti viszonyt ápoló, egy időben Demeter Szilárd vonzáskörzetébe sodródott A38 Hajó is. Az aláírók között található az Akvárium klub is, aminek idei működése tavaly átmenetileg bizonytalan volt, illetve aminek csapatához Lobenwein Norbert októberben nekünk adott nyilatkozata szerint mások mellett ifj. Vidnyánszky Attila is csatlakozik. A csaknem húsz budapesti hely mellett a legismertebb, legjelentősebb vidéki klubok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, így a szegedi JATE Klub – amely üzemeltetését 2023-ban egy NER-hez köthető cég vette át –, a miskolci Helynekem, a gödöllői Trafó, a pécsi Káptalan kert, Nappali, Szabadkikötő és Szenes klub, a székesfehérvári Fezen klub és Petőfi Kultúrtanszék, illetve a veszprémi Expresszó is.

A nyilatkozatot jegyző Pécsi Est januárban azzal került be a hírekbe, hogy éles, többkörös szóváltásba keveredett a rendőrséggel, miután a klubban egy péntek este szokatlanul kemény, belemenős drograzziát tartottak ott a rendőrök – de nem találtak semmit. A razziáról és az azt követő közlemény-párbajról itt és itt és itt írtunk bővebben.