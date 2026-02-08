Tűz ütött ki a svájci szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen

Kigyulladt az emlékhely, amit a szilveszteri tűzeset 41 áldozatának emeltek a svájci Le Constellation nevű bár előtt – közölte a helyi rendőrség. A hatóságok hajnal hat előtt kapták az értesítést a tűzesetről, ahova a rendőrök mellett a crans-montanai tűzoltók is kivonultak.

A tüzet gyorsan kezelték, az esetben senki nem sérült meg, de az emlékhely bizonyos elemei megrongálódtak. A hatóságok a külső beavatkozást kizárták, úgy tűnik, az emlékgyertyák okozták a tüzet. Az emlékhely újjáépítése folyamatban van.

A Le Constellation bárban szilveszterkor történt, 41 életet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A halálos áldozatok mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. A sérültek közül vannak, akik több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzív osztályain szorulnak ápolásra.