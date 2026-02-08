Visszaküldték a börtönbe, újabb hét és fél évre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

Összeesküvés miatt hat év, illetve propagandatevékenység miatt további másfél év börtönbüntetésre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit. A nők jogáért küzdő Mohammadi korábban feltételes szabadlábon volt, decemberben tartóztatták le egy emberi jogi aktivista tiszteletére rendezett tüntetésen.
Nem ez az első alkalom, hogy az iráni nők jogáért harcoló Mohammadit börtönbe zárják. 2023-ban a Nobel-békedíját is börtönben kapta meg, amivel a norvég Nobel Bizottság a 2022-es iráni tüntetéshullámra is fel akarta hívni a figyelmet, amiben Mohammadi is részt vállalt.
2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon egy szívroham miatt, pedig eleinte csak három hétre szólt a szabadláb. Tavaly decemberben vették ismét őrizetbe Meshedben tüntetés miatt, február eleje óta pedig éhségsztrájkot folytatott.
Ügyvédje vasárnap azt írta az X-en, arra számít, hogy az emberi jogi aktivistát egészségi állapota miatt óvadék ellenében szabadlábra helyezik majd. Mohammadit három napja kórházba kellett vinni, majd ezt követően ismét hatósági őrizetbe került. (Guardian, MTI)