Visszaküldték a börtönbe, újabb hét és fél évre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

Összeesküvés miatt hat év, illetve propagandatevékenység miatt további másfél év börtönbüntetésre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit. A nők jogáért küzdő Mohammadi korábban feltételes szabadlábon volt, decemberben tartóztatták le egy emberi jogi aktivista tiszteletére rendezett tüntetésen.

Narges Mohammadi 2023 októberében. Fotó: -/AFP

Nem ez az első alkalom, hogy az iráni nők jogáért harcoló Mohammadit börtönbe zárják. 2023-ban a Nobel-békedíját is börtönben kapta meg, amivel a norvég Nobel Bizottság a 2022-es iráni tüntetéshullámra is fel akarta hívni a figyelmet, amiben Mohammadi is részt vállalt.

2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon egy szívroham miatt, pedig eleinte csak három hétre szólt a szabadláb. Tavaly decemberben vették ismét őrizetbe Meshedben tüntetés miatt, február eleje óta pedig éhségsztrájkot folytatott.

Ügyvédje vasárnap azt írta az X-en, arra számít, hogy az emberi jogi aktivistát egészségi állapota miatt óvadék ellenében szabadlábra helyezik majd. Mohammadit három napja kórházba kellett vinni, majd ezt követően ismét hatósági őrizetbe került. (Guardian, MTI)