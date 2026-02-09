A DK a szerintük koncepciós ügyben letartóztatott dunaújvárosi alpolgármestert indítja országgyűlési képviselőnek

Dobrev Klára hétfőn Dunaújvárosban bejelentette, hogy Mezei Zsolt indul a DK országgyűlési képviselőjelöltjeként Fejér megye 5. sz. választókörzetében. Mezeinél – aki jelenleg Dunaújváros alpolgármestere – január végén házkutatást tartottak, majd őrizetbe vették, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki. A bíróság ezt követően harminc napra elrendelte a letartóztatását.

Fotó: Demokratikus Koalíció

A politikus eddig is a DK egyéni jelöltje volt választókerületben,a párt pedig most megerősítette Mezei jelölését. A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán-kormány meg akarja semmisíteni a baloldalt, ezért indítottak Mezei Zsolt ellen koncepciós eljárást.