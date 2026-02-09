A hétvégén további ötszázzal csökkent a német nemzetiségi választók száma, szinte biztosan elveszít a Fidesz egy támogatót

A Political Capital a múlt hétvégén közzétett elemzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy rohamos csökkenésnek indult a német nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma. A pénteki adataik szerint még 29 170-en voltak, hétfő reggelre azonban további 519-cel csökkent a számuk, így a Nemzeti Választási Iroda 9 órakor frissített adatsorában már csak 28 651 fő szerepelt.

A Political Capital pénteki elemzése szerint míg korábban csak átlagosan két-három fővel csökkent a létszám, az elmúlt három hétben átlagosan naponta harminccal. A hétvége ehhez képest is drasztikus csökkenést hozott. Akik nemzetiségi listára szavaznak, azok nem szavazhatnak pártlistára – most úgy tűnik, egyre többen szeretnének mégis inkább valamelyik pártra szavazni április 12-én.

A magyarországi németek 2018-ban és 2022-ben is szereztek egy-egy kedvezményes nemzetiségi mandátumot (ezért az utóbbi két választáson csak 92-92 pártlistás képviselői helyet osztottak ki). A nemzetiségi mandátumhoz szükséges szavazatok számát több lépcsőből álló művelettel számolják ki, összeadják a pártlistákra adott összes szavazatot, a töredékszavazatokat a győzteskompenzációval együtt, továbbá a nemzetiségi listákra adott szavazatokat, a kapott értéket elosztják 93-mal (ahány képviselői hely van), majd a nemzetiségi kedvezmény jegyében még néggyel.

A 2022-es választáson 23 085 szavazat kellett egy nemzetiségi mandátumhoz, négy évvel korábban 23 831. A német listára a legutóbbi választáson 24 630-an, 2018-ban 26 477-en szavaztak – de mindkétszer több mint harmincezren, négy éve például csaknem 32 ezren szerepeltek a német választói névjegyzékben. Ha a német választói listán lévő most is hasonló arányban mennek el szavazni, mint 2022-ben, akkor az a dolgok mostani állása szerint 22 ezer szavazatot jelentene, ami már nem lenne elég a kedvezményes mandátumra sem.

A német listáról a két korábbi választáson Ritter Imre került be a parlamentbe, akinek a szavazatára mindig számíthatott a Fidesz-KDNP, ami annak fényében nem meglepő, hogy korábban ő maga is Fidesz-tag volt. Az idei parlamenti választáson már nem ő, hanem Gallai Gergely vezeti a német nemzetiségi listát, azaz ő juthatna a kedvezményes nemzetiségi mandátumhoz – bár a dolgok mostani állása szerint Ritter akkor sem lenne tovább képviselő.