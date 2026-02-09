A munkaidő-nyilvántartás bevezetése ellen tiltakozik a román színházi szövetség

Nyílt levélben tiltakozott a Román Színházi Szövetség (UNITER) az ellen, hogy a kulturális minisztérium munkaidő pontos nyilvántartására akarja kötelezni a tárca által működtetett színházakat, operákat, filharmóniákat és más, előadásokat szervező kulturális intézményeket.

Az UNITER szenátusának tagjai által aláírt, a news.ro-n ismertetett nyílt levél tisztességtelen, cinikus gesztusnak minősíti a munkavégzés tényének dokumentálását célzó, de a művészi munka jellegzetességeit figyelmen kívül hagyó minisztériumi szabályzatot, olyan körülmények közepette, amikor az utóbbi években a kulturális intézményeket folyamatos forrásmegvonás sújtotta.

A kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színháznak és a Román Nemzeti Operának otthon adó, 1906-ban épült épület 2013-ban Fotó: Wikizoli/Wikipedia

A dokumentum szerint a jelenléti ívek kitöltését, vagy az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó színházi alkalmazottaktól egyéni teljesítményigazolást követelő rendelkezés a rossz emlékű nyolcvanas éveket idézi, amikor műveletlen pártaktivisták akarták számszerűsíteni a művészi teljesítményt.

„Ez a szabályzat nem más, mint bürokrácia, gúzsba köti az alkotó művészetet, megkérdőjelezi a művészet társadalmi szerepét és értékét. A kulturális minisztérium mérni próbálja a mérhetetlent: az ihletet, a kétséget, a érzelmet, az útkeresést, az átélést, mindazt, ami egyenként és együttesen megalapozza magát az alkotást és az előadóművészetet” – olvasható az UNITER nyílt levelében.

A színházi szakma tiltakozásáról szintén beszámoló G4Media felidézte, hogy a munkaidő-nyilvántartás bevezetését az előadásokat szervező állami intézményekben már 2023 óta szorgalmazza a számvevőszék. A bukaresti szaktárca élén álló Demeter András István, aki maga is színművész, tavaly októberben már jelezte, hogy szabályozni akarja a helyzetet, mert vannak olyan színművészek, akik már évek óta nem lépnek fel, de ugyanúgy felveszik a fizetésüket a színházban, mint azok, akik több mint 40 órát dolgoznak hetente.

A portál szerint a bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház alkalmazottai kedd délután a főváros központjában található intézmény elé vonulnak tiltakozni az ellen, hogy a szaktárca munkaidő-nyilvántartást követel tőlük. (MTI)