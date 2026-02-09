A NAV is végrehajtást indított Kósa Lajos rokonának bedőlt agrárcégénél, amelynek vezetőjét már gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség

A rendőrség legfrissebb közleménye szerint a Bászna Gabona Zrt. egyik képviselőjét gyanúsítottként hallgatták ki február 9-én.

„A nyomozó hatóság a cég képviselőjét sikkasztás bűntett megalapozott gyanújával február 9-én kihallgatta, az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett saját hatáskörben folytatja”, írják.

Az ügyben az elmúlt hetek talán egyik legjelentősebb fejleménye ez, viszont a helyzet korántsem tűnik egyszerűnek. Miközben a kormány megindult felszámolásról beszél, csak végrehajtások vannak egyelőre a céggel szemben, ráadásul az elmúlt napokban a végrehajtást indítók sorába a NAV is beállt.

Így múlt hét óta már három végrehajtási eljárás is zajlik Kósa Lajos rokonának tulajdonában lévő, mára teljesen megrogyott agrárcéggel, a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-vel szemben. Az első kettőt két közjegyző indította el, január 26-án egy nyírbátori, január 29-én pedig egy budapesti közjegyző lépett a tettek mezejére, új szereplőként pedig február 5-én csatlakozott ehhez a sorhoz az állami adóhivatal, a NAV is.

Ugyan az adóhivatal januárban a Bászna Gabona egyik leánycégével, a Bászna Takarmánnyal szemben már hetekkel ezelőtt megindította a végrehajtást, a bajba került cégnél csak most jutottak el ebbe a fázisba.

Fotó: Bászna Gabona Zrt./Facebook

Bár az, hogy a NAV lépett, hírértékű, viszont ez még mindig nem egyenlő azzal, amit például már hetekkel ezelőtt emlegetett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt állította ugyanis, hogy már elindult a felszámolási eljárás a Bászna Gabonával szemben. Ennek azonban semmilyen nyoma nincs azokon az oldalakon és adatbázisokban, ahol ennek lennie kellene. Pedig múlt héten a kormány azonnali hatállyal stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette a felszámolási eljárást, ami még nincs is.

A kialakult helyzet pedig egészen furcsa. Már önmagában az is, hogy a kormány úgy beszél felszámolásról, hogy annak sehol sincs nyoma. Az is minimum érdekes, hogy bár a kormány magához képest nagyon gyorsan rögzítette, hogy minden gazdát kártalanítani fog, és vázolta ennek a menetrendjét is, valakik mégis úgy gondolták, hogy ebben kevésbé bíznak és végrehajtást indítottak, hogy pénzükhöz jussanak. Egyébként a lapunknak nyilatkozó gazdák is aggódnak amiatt, hogy végül a kormány elhúzza a kártalanítást, vagy csak nagyon későn fognak a pénzükhöz jutni.

Ám a jelek szerint nemcsak két – vélhetően nagyobb összeget váró – károsult vette saját kezébe a dolgokat, hanem a NAV is azzal, hogy elindította a végrehajtást. Amennyiben ugyanis elindul a felszámolási eljárás, akkor az azonnal leállítja a végrehajtási eljárásokat. A helyzet pedig itt válik kicsit bonyolulttá. Ha ugyanis valamelyik végrehajtás még a felszámolási eljárás alatt sikerrel járna és befejeződne, akkor az adott személy/cég/hatóság mindenkinél előbb biztosan a pénzéhez jut, ez a vagyon nem lesz már része annak az úgynevezett felszámolási vagyonnak, amin majd osztozkodnak a károsultak. Ha még csak folyamatban van a végrehajtás, akkor az nem jelent előnyt a károsult számára, neki ugyanis be kell állnia a sorba és jeleznie a hitelezői igényét.

Az adóhivatal helyzete azonban speciális ebből a szempontból, hiszen mivel közhatalmi bevételekről van szó, ezért neki mindig speciális hely jut egy felszámolás során, teljesen minden, milyen időzítéssel jelentkezik hitelezőként. Ha pedig végrehajtást indított el, lefoglalással, inkasszóval, vagyis a végrehajtási jogának gyakorlásával könnyebben szedheti be a pénzt.

A Bászna Gabona Zrt.-vel kapcsolatban tavaly év végén robbant ki a botrány, amikor kiderült, több tízmilliárd forinttal tartozik a gazdáknak és a bankoknak. A gyorsan hatalmasra hizlalt céggel szemben sikkasztás miatt már nyomozást folytat a rendőrség.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak.

A fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István – majd az ő ügyvédi társulása – intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több száz milliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a 24.hu Bászna-ügyben megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

