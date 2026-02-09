A NAV is végrehajtást indított Kósa Lajos rokonának bedőlt agrárcégénél, amelynek vezetőjét már gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A rendőrség legfrissebb közleménye szerint a Bászna Gabona Zrt. egyik képviselőjét gyanúsítottként hallgatták ki február 9-én.

„A nyomozó hatóság a cég képviselőjét sikkasztás bűntett megalapozott gyanújával február 9-én kihallgatta, az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett saját hatáskörben folytatja”, írják.

Az ügyben az elmúlt hetek talán egyik legjelentősebb fejleménye ez, viszont a helyzet korántsem tűnik egyszerűnek. Miközben a kormány megindult felszámolásról beszél, csak végrehajtások vannak egyelőre a céggel szemben, ráadásul az elmúlt napokban a végrehajtást indítók sorába a NAV is beállt.

Így múlt hét óta már három végrehajtási eljárás is zajlik Kósa Lajos rokonának tulajdonában lévő, mára teljesen megrogyott agrárcéggel, a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-vel szemben. Az első kettőt két közjegyző indította el, január 26-án egy nyírbátori, január 29-én pedig egy budapesti közjegyző lépett a tettek mezejére, új szereplőként pedig február 5-én csatlakozott ehhez a sorhoz az állami adóhivatal, a NAV is.

Ugyan az adóhivatal januárban a Bászna Gabona egyik leánycégével, a Bászna Takarmánnyal szemben már hetekkel ezelőtt megindította a végrehajtást, a bajba került cégnél csak most jutottak el ebbe a fázisba.

Fotó: Bászna Gabona Zrt./Facebook

Bár az, hogy a NAV lépett, hírértékű, viszont ez még mindig nem egyenlő azzal, amit például már hetekkel ezelőtt emlegetett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt állította ugyanis, hogy már elindult a felszámolási eljárás a Bászna Gabonával szemben. Ennek azonban semmilyen nyoma nincs azokon az oldalakon és adatbázisokban, ahol ennek lennie kellene. Pedig múlt héten a kormány azonnali hatállyal stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette a felszámolási eljárást, ami még nincs is.

A kialakult helyzet pedig egészen furcsa. Már önmagában az is, hogy a kormány úgy beszél felszámolásról, hogy annak sehol sincs nyoma. Az is minimum érdekes, hogy bár a kormány magához képest nagyon gyorsan rögzítette, hogy minden gazdát kártalanítani fog, és vázolta ennek a menetrendjét is, valakik mégis úgy gondolták, hogy ebben kevésbé bíznak és végrehajtást indítottak, hogy pénzükhöz jussanak. Egyébként a lapunknak nyilatkozó gazdák is aggódnak amiatt, hogy végül a kormány elhúzza a kártalanítást, vagy csak nagyon későn fognak a pénzükhöz jutni.

Ám a jelek szerint nemcsak két – vélhetően nagyobb összeget váró – károsult vette saját kezébe a dolgokat, hanem a NAV is azzal, hogy elindította a végrehajtást. Amennyiben ugyanis elindul a felszámolási eljárás, akkor az azonnal leállítja a végrehajtási eljárásokat. A helyzet pedig itt válik kicsit bonyolulttá. Ha ugyanis valamelyik végrehajtás még a felszámolási eljárás alatt sikerrel járna és befejeződne, akkor az adott személy/cég/hatóság mindenkinél előbb biztosan a pénzéhez jut, ez a vagyon nem lesz már része annak az úgynevezett felszámolási vagyonnak, amin majd osztozkodnak a károsultak. Ha még csak folyamatban van a végrehajtás, akkor az nem jelent előnyt a károsult számára, neki ugyanis be kell állnia a sorba és jeleznie a hitelezői igényét.

Az adóhivatal helyzete azonban speciális ebből a szempontból, hiszen mivel közhatalmi bevételekről van szó, ezért neki mindig speciális hely jut egy felszámolás során, teljesen minden, milyen időzítéssel jelentkezik hitelezőként. Ha pedig végrehajtást indított el, lefoglalással, inkasszóval, vagyis a végrehajtási jogának gyakorlásával könnyebben szedheti be a pénzt.

A Bászna Gabona Zrt.-vel kapcsolatban tavaly év végén robbant ki a botrány, amikor kiderült, több tízmilliárd forinttal tartozik a gazdáknak és a bankoknak. A gyorsan hatalmasra hizlalt céggel szemben sikkasztás miatt már nyomozást folytat a rendőrség.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak.

A fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István – majd az ő ügyvédi társulása – intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több száz milliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a 24.hu Bászna-ügyben megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

A cégről írt minden cikkünk itt olvasható >>>

gazdaság NAV kósa lajos agrárium bászna gabona zrt végrehajtás
Kapcsolódó cikkek

Végrehajtást rendeltek el Kósa Lajos rokonának agrárcége ellen

A cég milliárdokkal tartozik bankoknak és gazdáknak egyaránt, jelenleg sikkasztás miatt nyomoznak a hatóságok.

Bódog Bálint
belföld

A NAV végrehajtást indított Kósa Lajos agrárbotrányban érintett rokonának egyik cégénél

Az nem derül ki a nyilvánosan elérhető dokumentumokból, hogy a Bászna Takarmány Kft. elleni végrehajtás összefüggésben van-e a Bászna Gabona Zrt. botrányával.

Székely Sarolta
gazdaság

Azonnali hatállyal stratégiai jelentőségűnek minősítette a kormány Kósa Lajos rokonának felszámolás alá került agrárcégét

A kedd éjszaka megjelent kormányrendelet szerint „kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik” a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárásával kapcsolatos döntéshez.

Haász János
gazdaság

„Nincs garancia, hogy az állam kifizet minket” – bizalmatlanok a Kósa-rokon agrárbotrányában megkárosított gazdák

A megkárosított gazdák szerint ha nem lenne benne a történetben Kósa Lajos testvére, az állam nem reagált volna gyorsan a Bászna-botrányra. Attól félnek, hogy a kormány el fogja húzni a kártalanítást.

Székely Sarolta
gazdaság

Öt banknak is tartozik Kósa Lajos rokonának válságba került cége, csak a banki adóssága meghaladhatja a 10 milliárdot

Lapunk úgy tudja, hogy a lízinggel együtt 20 milliárd körüli tartozásállománya van a cégnek. A 24.hu arról ír, hogy 54 különböző hitelügylet van bejegyezve a céghez az elmúlt négy évből.

Haász János
gazdaság

Sikkasztás miatt nyomozás indult Kósa Lajos rokonának megrogyott agrárcégénél

Több tízezer tonna mezőgazdasági terményt nem találnak.

Székely Sarolta
gazdaság

Jó időben vásárolt sertéstelepet Kósa Lajos nyugdíjas édesanyja, egyből nyert is 123 milliót telepfejlesztésre

Néha egy kis szerencse is elkél az üzleti életben, na.

Király András
POLITIKA

Előkerült egy újabb dokumentum, ami szerint Kósa Lajos anyja több milliárdos ajándékot kapott volna a csengeri örökösnőtől

A Partizánnak először sikerült megszólaltatnia Pólus Máriát, aki elhitette a Fidesz alelnökével, hogy 4,355 milliárd eurós örökség vár rá.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

A kormány úgy tesz, mintha a NER-es ügyvéd bányája ott sem lett volna a recski hegyomlásnál

Egyelőre csak az időjárást okolják. 500 millióból kezelnék a helyiek lakhatási helyzetét.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kósa Lajos édesanyja több száz milliós silórendszert épít Mátészalka határában

A testvére is beszállt az építkezésbe.

Czinkóczi Sándor
család