A világ egyik legelismertebb zenekritikusa, Donald Trump is megszakértette Bad Bunny Super Bowl-koncertjét

Donald Trump híresen szeret mindent is kommentálni a Truth Social-ön, meglepő lett volna, ha pont az Egyesült Államokat minden évben leginkább lázban tartó sporteseményről, a Super Bowlról ne lett volna néhány magvas gondolata. Egészen pontosan félidei műsor késztette arra, hogy billentyűzetet ragadjon.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, JOSH EDELSON/AFP

A félidős koncert fő fellépője a Puerto Ricó-i énekes Bad Bunny, polgári nevén Benito Antonio Martínez Ocasio volt, aki a kaliforniai Santa Clarában megrendezett Super Bowl-t spanyol nyelvű dalokkal és reggaeton ritmusokkal színesítette. Trump szerint:

„egyszerűen borzalmas” volt.

A 31 éves előadó, akinek Debí Tirar Más Fotos című albuma idén elnyerte a Grammy-díjat az Év Albuma kategóriában, korábban többször is élesen bírálta Trump deportálási politikáját, és nyíltan támogatta Kamala Harrist a 2024-es elnökválasztási kampányban.

Fotó: MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP

A Super Bowl előtt hetekkel Trump már ekézte egy sort Bad Bunnyt, „teljesen nevetségesnek” nevezve, hogy őt választották félidei fellépőnek, majd a performanszt nézve folytatta: „A Super Bowl félidei műsora egyszerűen szörnyű, az egyik legrosszabb VALAHA!” — írta Trump a Truth Socialön a műsor után. „Semmi értelme, sérti Amerika nagyságát, és nem képviseli a siker, a kreativitás vagy a kiválóság normáit.”

Bad Bunny a Super Bowl félidejében. Fotó: JOSH EDELSON/AFP

A konzervatív Turning Point USA csoport egy alternatív koncertet is szervezett, amelyet „All-American Halftime Show”-nak neveztek el, többek közt a nyílt tTrump-támogató Kid Rock részvételével. A koncertet Trump-közeli politikusok is népszerűsítették az X-en, köztük Pete Hegseth védelmi miniszter, aki a következő kommentárral osztotta meg a Turning Point USA bejegyzését az eseményről: „A Hegseth család nézi.”

Legutóbb Bad Bunny a 2026-os Grammy-gálán bírálta élesen az amerikai Bevándorlási és Vámhivatalt (ICE) az átvételi beszédében. Emellett úgy döntött, hogy nem tart amerikai állomásokat a Debí Tirar Más Fotos World Tour turnéján, mivel attól tartott, hogy koncertjein ICE-razziákra kerülhet sor.

A Super Bowlt egyébként a Seattle Seahawks nyerte, miután 29-13-ra legyőzte a New England Patriots csapatát, így története során másodszor lett bajnok. (Reuters, Hollywood Reporter)