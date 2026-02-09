Az oroszok szerint az Egyesült Államok megfojtja Kubát

Aggódik a Kreml, mert kritikus az üzemanyaghelyzet Kubában, amely már tervet is bejelentett az alapvető szolgáltatások védelmére és az üzemanyag adagolására. Moszkva szerint a helyzet romlásáért az Egyesült Államok felelős, amely próbálja „megfojtani” a szigetország gazdaságát.

A kubai kormány pénteken ismertette válságkezelési terveit. Washington korábban „szokatlan és rendkívüli fenyegetésnek” minősítette Kubát az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

„A helyzet Kubában valóban kritikus. Tisztában vagyunk ezzel. Intenzív kapcsolatot tartunk fenn kubai barátainkkal diplomáciai és egyéb csatornákon keresztül” – mondta újságíróknak Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, aki hozzátette: „Az Egyesült Államok fojtogató módszerei valóban számos nehézséget okoznak az országnak. Kubai barátainkkal lehetséges megoldásokról tárgyalunk, vagy legalább arról, hogyan tudnánk minden segítséget megadni”.

A fentieket a szóvivő egy olyan kérdésre válaszolta, amely a kubai repülőgép-üzemanyaghiányra vonatkozott, illetve arra, hogy ez érintheti-e a Kubából hazautazni kívánó orosz turistákat. Oroszország kubai nagykövete, Viktor Koronelli a múlt héten az állami RIA hírügynökségnek azt mondta: Moszkva az elmúlt években többször szállított olajat Kubának, és ezt a jövőben is folytatni fogja.

Néhány napja Kína is kifejezte aggodalmát, és bejelentette, hogy „Kína támogatja Kubát a külföldi beavatkozással és az elszigetelést célzó intézkedésekkel szembeni fellépésben”.

Egyébként van is miért aggódni Kubában: az ország évtizedek óta szimbiózisban él Venezuelával, az amerikaiak viszont nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam, erről itt írtunk bővebben. (Reuters)