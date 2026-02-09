Az Unió megtiltotta, hogy a divatcégek elégessék az eladatlan ruhákat

A környezetszennyezés és pazarlás csökkentése, illetve a piaci esélyegyenlőség megteremtése végett megtiltják az Unióban az el nem adott ruhák elégetését, ami a fast fashion cégek virágzó gyakorlata. Meghökkentő mennyiségekről van szó: az utolsó leárazás után is megmaradt, majd tűzre vetett ruhák a teljes éves európai forgalom 4-9 százalékát teszik ki. Ez durván akkora szén-dioxid-kibocsátással jár, mint Svédország teljes 2021-es kibocsátása.

Képünk csak illusztráció Fotó: SAMUEL DE ROMAN PEREZ/Anadolu via AFP

Az Unió a szennyezés csökkentése mellett ezzel egyenlő versenyfeltételeket akarna teremteni azoknak a vállalatoknak, amelyek fenntartható üzleti modellt alkalmaznak, írják közleményükben.

A tiltással arra próbálják kényszeríteni a cégeket, hogy találjanak nem kormozó megoldást, például menedzseljék hatékonyabban a készleteiket, próbálkozzanak újrahasznosítással, újragyártással vagy adományozzanak. A friss rendelet értelmében csak biztonsági okokból vagy a termékek sérülése esetén szabad ezentúl égetni. A nagy cégeknek jövő júliusban kell átállniuk, a közepeseknek és kisebbeknek várhatóan 2030-ig.