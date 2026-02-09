Benjamin Netanjahu is részt vesz a budapesti CPAC-en

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök márciusban Budapestre utazik, ahol beszédet mond a CPAC Hungary-n, írja a 24.hu a Times of Israelre hivatkozva. A lap értesüléseit az izraeli kormányfő irodája is megerősítette.

A március 21-én kezdődő CPAC-en nagy eséllyel az előző évekhez hasonlóan több ország vezetője is részt vehet, a választások előtti hajrában a Fidesz mindent el fog követni azért, hogy Orbán Viktort úgy mutassák be, akinek a hatalmon maradásáért a nemzetközi vezetők egy emberként teszik csuriba az ujjukat, de pontos listát még nem tettek közzé a meghívottakról.

Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Az biztos, hogy Donald Trump érkezésre nagyon számít a kormány a szervezőbrigád, de sajtóhírek szerint akár Marco Rubio külügyminiszter felszólalásával is beérnék. Orbán Viktor egyébként a novemberi, kegyencjáratos látogatás után a jövő héten ismét Washingtonban tárgyal Trumppal.

Netanjahu legutóbb tavaly áprilisban járt Magyarországon, Orbán azonnal meghívta, amint a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen,