Borízű hang #256: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Kettőhatványodik, szokás szerint jubileumi adásunk megannyi számtalan meglepetéssel az Önök számára. Titokzatos rejtélyek az obskúrus misztikumban.

podcast borízű hang fenyő miklós kátyú mobilos csalások waze szandi Rogán Antal skorpió Donald Trump OSINT hungária együttes 444 podcast podcast epstein-akták Lázár János kraftsör-armageddon video
Borízű hang #256 [H]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában

Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
