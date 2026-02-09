Borízű hang #256: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Kettőhatványodik, szokás szerint jubileumi adásunk megannyi számtalan meglepetéssel az Önök számára. Titokzatos rejtélyek az obskúrus misztikumban.