Elon Musk már nem a Marson, hanem inkább a Holdon építkezne

Musk az X-en tájékoztatott mindenkit, aki esetleg nem értesült volna róla, hogy a SpaceX a Holdon létrehozandó „önmagát fejlesztő város” (self-growing city) építésére helyezte át a fókuszát, amely szerinte akár 10 éven belül megvalósulhat. Musk azt írta: a SpaceX továbbra is el akarja kezdeni régóta dédelgetett tervét, egy marsi város létrehozását öt–hét éven belül, „de a legfontosabb prioritás a civilizáció jövőjének biztosítása, és a Hold gyorsabban elérhető”.

Fotó: ROBIN LEGRAND/AFP

A Wall Street Journal szerint a SpaceX már közölte a befektetőivel, hogy elsődlegesen a Holdra koncentrál, a Mars-missziót pedig későbbre halasztaná. A lap szerint a cég 2027 márciusára tűzte ki egy pilóta nélküli holdraszállás célját. Tavaly még Musk azt ígérte, hogy 2026 végéig pilóta nélküli küldetést indít a Marsra. (Reuters)