Elon Musk most már előbb menne a Holdra és csak utána a Marsra

Alapjaiban változtatta meg űrbeli terjeszkedési terveit Elon Musk. A multimilliárdos vasárnap jelentette be, hogy űrcége, a SpaceX elsőszámú célja mostantól egy „önfejlesztő város” felépítése a Holdon. Az eddigi deklarált cél a Marson történő városépítés volt. Az önfejlesztő alatt Musk azt érti, hogy település növekedése egy idő után már nem a Földről odaszállított anyagokon és eszközökön múlna, hanem ezeket helyben bányásznák ki és állítanák elő.

Musk szerint a holdbéli város 10 éven belül megvalósítható. A váltás indoklása az, hogy a fő célja az emberi civilizáció megmentése, ehhez pedig gyorsnak kell lenni, márpedig a Holdon sokkal hamarabb megvalósítható bármilyen projekt. Ez önmagában egészen biztosan igaz: a Hold eléréséhez 10 naponta kínálkozik jó lehetőség, az odaút pedig 2 napig tart. Ugyanez a Mars esetében 26 évente adódó lehetőség, az utazás pedig 6 hónapos.

Musk több tweetben tisztázta, hogy 5-6 éven belül továbbra is el akarja indítani az első űrhajóját a Mars felé, de ezzel párhuzamosan és fő célként mostantól a holdbéli város felépítését favorizálja. Az első látványos lépésnek egy emberi legénység nélküli űrhajó 2027-es holdraszállását szánja. (Ember 1972-ben járt utoljára az ismert bolygón.) Tavaly még arról beszélt, hogy 2026 vége előtt elindítja az első legénység nélküli űrhajót a Mars felé.

Musk nemrég fogott bele az üzleti-technológiai céljainak átfogalmazásába. A múlt héten jelentette be, hogy egybeolvasztja a SpaceX-et és a mesterséges intelligenciával foglalkozó, xAI nevű cégét. Ennek egyik célja, hogy a világűrben hozzon létre AI-adatközpontokat, ahol a hűtés és az energiaellátás sem jelent problémát. A SpaceX egyébként a gazdaságtörténet eddig legnagyobb tőzsdei részvénykibocsátásra készül, amitől 50 milliárd dolláros bevételt várnak. Musk hétfőn arról posztolt, hogy a SpaceX idei bevételeinek csak 5 százaléka érkezik majd a NASA-tól, a bevétel oroszlánrészét pedig a Starlink nevű műholdas internethálózat biztosítja. Az a bizonyos 5 százalék pedig nem kis részben a NASA Artemis programjának köszönhető., ami amerikai űrhajósok Holdra juttatását takarja a SpaceX Starship nevű űrhajóival.

Íme egy júzer Musk által retweetelt fantázia AI-animációja egy lehetséges városról a Holdon:

Musk ezzel párhuzamosan átalakítaná a Teslát is: 20 milliárd dolláros tervezett befektetéssel mozdulnának el az e-autógyártástól az önvezető rendszerek és a humanoid robotok előállítása felé. (via Reuters)