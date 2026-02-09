Forrnak az indulatok Dél-Koreában, miután egy politikus azt javasolta, a születésszám javítása érdekében „importáljanak” külföldi nőket

Egy dél-koreai tisztségviselőt kizártak pártjából, miután azt javasolta, hogy az ország „importáljon fiatal nőket Vietnámból vagy Srí Lankáról” a születésszám növelése érdekében.

Kim Hi-szu, a kormányzó Demokrata Párt politikusa egy múlt heti lakossági fórumon azt mondta, hogy ezek a nők „hozzáadhatók” lennének „a vidéken élő fiatal férfiakhoz”. Az unortodox javaslattal a politikus egyáltalán nem egy kitalált problémát akart megoldani: Dél-Korea a világ egyik legalacsonyabb születési rátájával küzd, a jelenlegi trendek mellett az ország mintegy 50 milliós lakossága 60 éven belül akár a felére is csökkenhet.

Fotó: MEDIAIMAG - stock.adobe.com

Kim nagy felháborodást kiváltó megjegyzését a tévé is közvetítette, Vietnám diplomáciailag tiltakozott, napokig háborgott a dél-koreai közvélemény, végül a politikust kizárták a Demokrata Pártból, hiába próbálta Kim a fórumot követő napon bocsánatkéréssel csillapítani a kedélyeket.

A lakossági fórumot eredetileg azért hívták össze, hogy megvitassák a tartomány esetleges egyesülését egy közeli várossal, az ilyen lépésekre az elnéptelenedő térségek egyre nyitottabbak. Kim később azt mondta, a megjegyzéssel a vidéki térségek népesedési problémáira akarta felhívni a figyelmet, de azt elismerte, hogy az általa használt nyelvezet nem volt megfelelő.

A szöuli vietnámi nagykövetség elítélte Kim szavait, és egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott: a kijelentések „nem pusztán a megfogalmazásról szólnak, hanem az értékekről és a migráns nőkhöz, illetve kisebbségi csoportokhoz való hozzáállásról”. Srí Lanka hatóságai eddig nyilvánosan nem reagáltak az ügyre.

A Demokrata Párt legfelsőbb tanácsa egyhangú szavazással döntött Kim kizárásáról. (BBC)