Hollik István: 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei

Váratlan helyről erősítették meg, hogy valóban nem áll jól a Fidesz a belső mérések szerint sem: Hollik István szerint 2006 óta nem volt olyan nehéz választás, mint az idei. A KDNP országgyűlési képviselője erről Dombóváron, a párt országjárásán beszélt. Mint ismeretes, a Fidesz 2006-ban elveszítette a választásokat.

A politikus a térség kormánypárti polgármesterei és önkormányzati képviselői előtt hozzátette, hogy személyes tapasztalata szerint „egyházias” körökben is van elbizonytalanodás, „sokan, akik 2022-ben bennünket támogattak, most nem”. Úgy vélekedett, azokat az elbizonytalanodott szavazókat kell megkeresniük, akik világnézeti alapon voksolnak, és a kereszténységből vezetik le pártválasztásukat. Több százezren vannak ilyenek Magyarországon, morális érvekkel lehet őket leginkább meggyőzni – jegyezte meg Hollik István, bár arra az MTI híradása sajnos nem tért ki, milyen morális érvek hozhatók fel a Fidesz kormányzásának folytatása mellett.