Húsz évre ítélték Jimmy Lai hongkongi médiamogult és demokráciapárti aktivistát

Miután decemberben minden ellene felhozott vádpontban bűnösnek találta, most 20 év börtönbüntetésre ítélte egy hongkongi bíróság Jimmy Lai demokráciapárti médiamágnást és aktivistát. A BBC azt írja, hogy ez a legszigorúbb büntetés, amit a 2020-ban bevezetett, azóta is viták kereszttüzében álló nemzetbiztonsági törvény alapján kiszabtak Kínában. Mivel Lai decemberben volt 78 éves, a börtönbüntetése szinte életfogytiglannak is felfogható.

Jimmy Lai Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A brit útlevéllel rendelkező Jimmy Lai Peking egyik leghangosabb kritikusa volt, és gyakran a kínai állam elleni tiltakozásra használta demokráciapárti újságját, az Apple Daily-t. A lap hat korábbi vezetőjét is elítélték hétfőn, ők hat év kilenc hónaptól tíz évig terjedő börtönbüntetést kaptak. Mindig is tagadta az ellene felhozott vádakat, azzal érvelt, hogy csak a hongkongi értékeket képviselte, így például a jogállamiságot és a szólásszabadságot.

A demokráciapárti aktivista és médiamogul bűnösségét megállapító korábbi, decemberi tárgyaláson az eljáró bíró 855 oldalas ítéletben mondta ki Lai bűnösségét, mondván: a férfi „a külföldi erőkkel való összeesküvés fő szervezője volt”. A bíró hangot adott annak a meggyőződésének is akkor, hogy Jimmy Lai „gyűlöletet táplál” a Kínai Népköztársaság iránt. A 78 éves férfi elleni per 2023 decemberében kezdődött el, alig egy évvel azután, hogy 2022 végén kiszabadult az előző ítélet miatt büntetéséből – de már akkor újra bebörtönözték. Lai kezdettől fogva ártatlannak vallotta magát.

Az elítélését a Riporterek Határok Nélkül felháborítónak nevezte, de az Amnesty International is elítélte a döntést. Sőt, Donald Trump amerikai elnök is megszólalt Lai érdekében, egy nappal a bűnösséget megállapító bírósági döntés után azt kérte Hszi Csin-ping kínai elnöktől, hogy engedje szabadon a bebörtönzött aktivistát.