Ismét léggömbök sértették meg a lengyel légteret

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiólokációs rendszerek újabb, léggömb jellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben - közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága.

A léggömböket a lengyel katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották - írták, de azt nem közölték, a léggömbök mely ország területéről repültek be. Az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat.

A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Fehéroroszország irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó.

Fotó: Flickr

A Rzeczpospolita lengyel napilap szerint tavaly a lengyel határőrségnek csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a léggömbök leszállásának helyszínén. Ennek kapcsán tavaly 29, cigarettacsempészettel gyanúsított személyt vettek őrizetbe, köztük 14 lengyel, 10 fehérorosz, négy litván és egy ukrán állampolgárt. A Rzeczpospolita szerint a cigarettacsempészet valójában Oroszország által támogatott, Fehéroroszország által végrehajtott hibrid provokációt jelent, amelynek célja, hogy a lengyel szolgálatok reakcióját tesztelje. Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter volt helyettese szerint a Fehéroroszországból berepülő légi tárgyak érzékelőkkel, GPS-eszközökkel és egyéb mozgáskövető alkatrészekkel vannak felszerelve. (MTI)