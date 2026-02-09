Iványi Gábor nem ismerte el bűnösségét a bíróságon

Előkészítő tárgyalást tartott hétfő délelőtt az elsőfokú bíróság Iványi Gábor és csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolt társai ügyében, írja a HVG. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezető lelkészét az ügyészség azzal vádolja, hogy Gurmai Zitával, Donáth Annával, Szél Bernadettel és Herényi Károllyal és további két társukkal együtt erőszakosan próbálták megakadályozni, hogy a NAV nyomozói 2022 februárjában a MET Dankó utcai székházában házkutatást tartsanak.

Iványi Gábor metodista lelkész Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyészség úgy összegezte a vád lényegét, hogy Iványi és társai egy olyan, nem ellenük folyó büntetőügyben folytatott nyomozást próbáltak meg megakadályozni, amelynek kutatási eljárásában Iványinak békésen is lehetősége lett volna jelen lenni. A vád szerint a hatóság elleni erőszakot azzal követték el, hogy Gábor biztatására egymást tolva, illetve magukat a tömeggel tolatva átszakították a kutatás helyszínét biztosító pénzügyőrökből álló sorfalat.

Iványi Gáborhoz hasonlóan a többi vádlott sem ismerte be bűnösségét, így az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésekről szóló kedvezményes indítványai sem lesznek a továbbiakban irányadók.

Iványi a bíróságon hangsúlyozta, hogy a hatóság nem csak bejelentés nélkül érkezett razziára, de ennek okáról és jogalapjáról sem adtak helyben sem tájékoztatást, parancsot sem mutattak be. Emlékeztetett arra is, hogy ő minden jelenlévőt kifejezetten felszólított arra, hogy az intézkedő egyenruhásokat se szóval, se tettel senki ne bántsa. Megismételte, amit annak idején a helyszínen is kijelentett: az adóhatóságnak nem náluk, hanem Felcsúton lett volna keresnivalójuk.

Iványi Gáborék a Dankó utcában 2022 februárjában Fotó: Kiss Bence/444

A vádlottak védői hangsúlyozták, hogy a vádlottak viselkedése nem volt erőszakos, illetve azt is bizonyítani kívánják a per során, hogy a NAV intézkedése eleve jogszerűtlen volt, márpedig hivatalos személy elleni erőszak csak jogszerűen eljáró hivatalos személyekkel szemben.

Az előkészítő ülés véget ért, a pert május 11-én folytatódik az első három vádlott (Iványi Gábor, Donáth Anna és Herényi Károly) meghallgatásával.