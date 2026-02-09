Károly király megszólalt az Epstein-ügyben: mindenben segíti a rendőrséget, ha a testvére ügyében nyomoznak

III. Károly király Fotó: JANE BARLOW/AFP

Először szólalt meg III. Károly király az Epstein-ügyben, mármint egy szóvivőjén keresztül. A szóvivő a BBC szerint azt mondta, hogy bár a felmerülő konkrét vádakra „Mr. Mountbatten-Windsornak” kell reagálnia, ha a rendőrség a Buckingham palotát is megkeresi az ügyben, akkor minden segítséget meg fognak adni a nyomozáshoz. Nyomozásra azért kerülhet sor, mert a királyságellenes Republic nevű szervezet feljelentést tett Károly testvére, a korábbi András herceg ellen, akitől a királyi család a botrány korábbi szakaszában megvonta minden címét, sőt az addigi nevét is megváltoztatták Andrew Mountbatten-Windsorra. A Republic közhivatal betöltője által elkövetett visszaélés és hivatali titoksértés miatt tett feljelentést.

András volt nemrég még. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Vagyis most nem András állítólag szexuális bűnei kerültek célkeresztbe. A nemrég publikált Epstein-dokumentumcsomag alapján ugyanis úgy tűnik, hogy miközben a királyi család kereskedelmi megbízottjaként utazgatott, András a meglátogatott országok - például Szingapúr, Hong Kong, Vietnam és Afganisztán - üzleti befektetési lehetőségeiről a tárgyalásai után készült titkos jelentéseket azok kézhez kapása után 5 percen belül továbbküldte Epsteinnek.

A királyi család ezzel együtt most is jelezte, hogy az abúzusok áldozataival szimpatizálnak, nem Andrással.