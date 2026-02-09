Keresztes László Lóránt újra feljelentést tesz a gödi Samsung-gyár ügyében, miután a rendőrség elsőre megszüntette az eljárást

Döbbenetes információk jelentek meg a Telex ma reggeli cikkében. Ezek alapján Szijjártó Péter és Lantos Csaba miniszterek rendkívüli meghallgatását kezdeményeztem, és az ügyben ismét (!) feljelentést teszek

– kezdődik Keresztes László Lóránt független országgyűlési képviselő sajtóközleménye. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnöke (aki korábban LMP-s képviselő volt) azt írja, 2024. február 26-án az Országgyűlésben a miniszterelnököt kérdezte a gyárat érintő hírekről, aki

a válaszában csak általánosságokról beszélt, de nem tett említést sem arról, hogy bármiféle konkrét információ jutott volna a kormány tudomására ilyen visszaélésekről. Orbán Viktor úgy érvelt, hogy tudomása szerint a céggel kapcsolatos hírek alapján feljelentés történt, és majd annak az eredménye tisztázza az ügyet.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Keresztes azt írja, a feljelentést ő maga tette még 2024 elején a hírek alapján, ismeretlen tettes ellen, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, közveszély okozása, környezetkárosítás és természetkárosítás gyanújával:

Megdöbbenésemre a rendőrség 2024. július 7-én arról tájékoztatott, hogy az eljárást megszünteti (!), mert ami történt, az az álláspontjuk szerint nem bűncselekmény.

A képviselő ezért most újra feljelentést tesz, és többek között arra is választ akar kapni, ha valóban ilyen információk kerültek a kormány elé, akkor hogy történhetett meg, hogy a rendőrség érdemi nyomozás nélkül néhány hónap alatt lezárta az ügyet, amivel gyakorlatilag visszautasította a feljelentését. Továbbá a február 23-án tervezett bizottsági ülésre Szijjártó Péter és Lantos Csaba miniszterek meghallgatását kezdeményezte, mint bizottsági elnök.

