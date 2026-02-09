Kubatovéknál jelentkezett be egy paksi igazgatói állásra a bukott szekszárdi alpolgármester, végül Szijjártó miniszterhelyettese vette őt pártfogásba

„Amennyiben vezérigazgató-váltás esetén lesznek üresedések, úgy a végzettségemnek megfelelő pozíciókat jelöltem meg (törzskari-, humán-, kommunikációs igazgató)… Az adminisztráció és társadalmi kapcsolatok (akár összevonva a kommunikációval) területét szívesen irányítanám igazgatóként”

– így jelentkezett be állásért Kindlovits Máténál, Kubatov Gábor jobbkezénél 2022 júniusában Haag Éva volt szekszárdi alpolgármester. Haag, aki a 2019. őszi önkormányzati választáson bár egyéniként is indult, csak a Fidesz pártlistájáról lett helyi képviselő (majd 2020 elején le is mondott), az emailben a férjét is a döntéshozók szíves figyelmébe ajánlotta.

A levele továbbkerült Kubatovhoz és Menczer Tamáshoz, aki akkor még a külügyben volt államtitkár, és nem a Fidesz kommunikációs ökle (igaz, továbbra is a külügyminisztériumból). Végül Magyar Levente, a külügy parlamenti államtitkára, azaz Szijjártó Péter miniszterhelyettese vette kezébe a dolgot. A jogász végzettségű Haag végül vezérigazgató tanácsadó lett a Paks II. Zrt.-nél, majd tavaly május óta a kommunikációs igazgatóságon ad kommunikációs tanácsokat.

Az ügyről először, még tavaly februárban Hadházy Ákos számolt be, aki egyben feljelentést is tett a rendőrségen személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés gyanújával, illetve mint írta, azért is, hogy igazolható legyen a levél valódisága. A független képviselő ma arról számolt be, hogy a szekszárdi rendőrök „egészen korrekt munkával bemutatták, hogyan működik ez az egész, velejéig korrupt rendszer”, de végül arra jutottak, hogy az általa feltártak nem számítanak bűncselekménynek.

Tehát teljesen bevett gyakorlat és semmilyen jogi problémát nem vet fel, hogy egy volt alpolgármester fejvadász cégek helyett saját, hatalmon lévő politikai táborában keressen befolyásos támogatókat, akik aztán álláshoz juttatják egy állami vállalatnál. A nyomozás feltárta, hogy amikor a Paks II. Zrt. élére Jákli Gergely személyében új vezérigazgató került, a „csapatépítési időszak alatt” Magyar Levente ajánlotta figyelmébe Haag Évát, akivel aztán Jákli többször is találkozott, és végül állást adott neki az állami cégnél. Haag „férje sem járt rosszul, ő pedig osztályvezetőből igazgató lett a mutyigyár Paksi Ipari Park Kft-ben” – írja Hadházy, megjegyezve: „annak ellenére, hogy a rendőrség mindent igazolt ebből a történetből, végül szerintük mégsem történt sem befolyással üzérkedés, sem hivatali visszaélés”.