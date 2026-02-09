Magyar Péter az akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélések kivizsgálását és a titkos kormánydöntések nyilvánosságra hozását ígéri

Közleményben reagált a Tisza Párt elnöke a gödi Samsung-gyár botrányos ügyére. Magyar Péter ebben arra tesz ígéretet, hogy amennyiben pártja kormányra kerül, úgy

az összes akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélést kivizsgálja, nyilvánosságra hozzák a titkos kormánydöntéseket, illetve hogy kinek a felelőssége, hogy akár engedély hiányában is működhettek az emberi egészséget súlyosan károsító üzemek.



Magyar Péter szerint most kiderült, amit már eddig is lehetett sejteni: „Az Orbán-kormány 2023 körül minden eszközzel megpróbálta eltitkolni, hogy a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárban tulajdonképpen embereket mérgeznek meg és egészen brutális természetkárosítás folyik” – fogalmazott a közleményben.

Fotó: Németh Dániel/444

A pártelnök szerint „minden volt itt, ami az Orbán-rendszer lényege: korrupció, titkosszolgálat, a sajtó elhallgattatása, gazdasági migránsok behozatala, százmilliárdos támogatás olyan beruházásra, amelynél magyarokat rákkeltő anyagokkal mérgeztek, a Dunakanyar vízbázisának veszélyeztetése, Mészáros-beruházás és a külföldi cégeknek való behódolás. Egy dologgal nem foglalkozott Orbán Viktor kormánya: a gyárban dolgozó és a környéken élő emberek egészségével.”

Magyar most arra is ígéretet tett, hogy egy Tisza-kormány országos akkuipari szakhatóságot állítana fel, minden üzem környezetvédelmi és működési engedélyét felülvizsgálná, továbbá az uniós és magyar egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartatja. Amennyiben bármely üzem akár az ott dolgozók, akár a környéken élők egészségét veszélyezteti, úgy az érintett üzem működését haladéktalanul felfüggesztenék.

Hétfőn reggel mi is megírtuk a Telex cikke nyomán, hogy a Samsung gödi akkugyára 2022-2023-ban súlyosan mérgező volt, rákkeltő anyagok bocsátott a levegőbe. A cikk szerint a Samsung 2022 októberéig „négyszer jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy a dolgozói rákkeltő anyagokkal szennyezett levegőben kénytelenek munkát végezni”, nem oldották meg a rákkeltő porok elszívását és rendes védőfelszerelést sem adtak minden dolgozónak. Az üggyel a kormány is foglalkozott a titkosszolgálatok bevetése után. Egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, más miniszterek azzal érveltek, hogy ha bezáratnák a gyárat, annak káros gazdasági következményei lehetnének. A Telex cikkéből úgy tűnik, arról, hogy mennyire súlyos környezet-egészségügyi problémákat okoz az üzem, nem esett szó.

Más ellenzéki politikusokat is aktivitásra késztetett az ügy: Tordai Bence feljelentést tett, míg a Mi Hazánk parlamenti képviselői lezárták a gödi gyártelep bejáratát.