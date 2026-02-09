Magyar Péter: Kétszer is megtámadták önkénteseinket, feljelentést tettünk

„A Békés megyei Geszten megdobálták a Tisza önkénteseinek gépkocsiját, Kaposváron pedig megrugdosták az önkéntesünket. Mindkét esetben feljelentést tettünk”
– írja hétfő esti közleményében Magyar Péter, aki fel is sorolta, hogy az utóbbi napokban az alábbi incidensek érték a párt önkénteseit:
„Baltával, lefejezéssel és késeléssel fenyegetés, rugdosás, verbális és fizikai megfélemlítés. Egy hét alatt ezt érte el Orbán Viktor az uszításával és a gyűlöletkeltő, hamisított videóival.”
Egy debreceni lakótelepen kopogtattak a tiszások, mikor egy férfi hazaárulózva, baltával a kezében rájuk támadt.
Nemcsak Magyart, de azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot.
„Csakis az Orbán Viktor!” - mondta T. Márk Dávid, majd fenyegetőzni kezdett, a védekezése szerint rossz napja volt. Őrizetbe vették.
Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.