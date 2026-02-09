Magyar szerint azonnal le kéne mondania Szijjártónak, aki rendszeresen vacsorázott a gödi Samsung elnökével

„Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról! Orbán Viktor külgazdasági minisztere mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére”

– írja friss Facebook-posztjában Magyar Péter. Mint mi is megírtuk, a Telex nagy tényfeltáró anyagban leplezte le, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. Erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek ugyanakkor arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A gyárat végül nem záratták be.

Magyar szerint „Szijjártó és a kormány pontosan tudott a gyárban történő súlyosan rákkeltő nikkel porszennyezésről és a NMP magzatkárosító anyag csatornarendszerbe és felszíni vizekbe kerüléséről. És nem tettek semmit”.

A Tisza vezetője úgy tudja, hogy a külügyminisztert szoros szálak fűzték a Samsunghoz:

„Szijjártó Péter havi rendszerességgel reggelizett Yi Hyun Chang elnökkel, a Samsung SDI akkori vezetőjével és a gyárhoz helyezte kormányzati »kapcsolattartónak« (magyarul strómannak), Szabó Lászlót, korábbi miniszter-helyettesét.”

Magyar Péter posztjában mintha a korrupció lehetőségét is megvillantaná: