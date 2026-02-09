Megkérdezték Sulyok Tamást a bírói függetlenséget súlyosan sértő kormányrendeletről, a reakció pont az lett, amit várnál

A kormány múlt heti, visszamenőleges hatályú rendelete hatalmas felháborodást keltett. Mint ismeretes, a rendelet kimondja, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Az Ügyvédi Kamara hosszan sorolta, miért és hogyan sérti a jogszabály a bírói függetlenséget, a bíróságokat megdöbbentette a jogállamba való ilyen mélységű belegyalogolás, a Budapesti Környéki Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék is olyan döntést hozott, amellyel az eljáró bírók lényegében beintettek a kormányzati szándéknak. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, a fővárosi Tisza-frakció pedig nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.
A Telex ezért megkérdezte a köztársasági elnök hivatalát, mi Sulyok Tamás véleménye a kormányrendeletről, és elfogadhatónak tartja-e, hogy a kormány rendeletileg beavatkozott az igazságszolgáltatás működésébe. A fideszes kinevezettekkel megtöltött hivatalok és politikusok tankönyvi reakciója volt a válasz, úgymint
„A köztársasági elnök kizárólag azokban az ügyekben jogosult eljárni, amelyeket az Alaptörvény, valamint a jogszabályok meghatároznak. Mindezek értelmében a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, illetve azoknak az alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti” – írta a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága, de megnyugtatásul hozzátették, hogy
„az államszervezet demokratikus működését garantálja”, hogy „a konkrét kormányrendelet tekintetében is egyéb úton hatékony lehetőség van az Alkotmánybírósághoz fordulásra”.
Amikor az első reakció után a Telex kifejezetten Sulyok Tamást kérdezte, hogy elfogadhatónak tartja-e a rendeletet, erre már nem érkezett válasz.
