Megkérdezték Sulyok Tamást a bírói függetlenséget súlyosan sértő kormányrendeletről, a reakció pont az lett, amit várnál

belföld
A kormány múlt heti, visszamenőleges hatályú rendelete hatalmas felháborodást keltett. Mint ismeretes, a rendelet kimondja, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Az Ügyvédi Kamara hosszan sorolta, miért és hogyan sérti a jogszabály a bírói függetlenséget, a bíróságokat megdöbbentette a jogállamba való ilyen mélységű belegyalogolás, a Budapesti Környéki Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék is olyan döntést hozott, amellyel az eljáró bírók lényegében beintettek a kormányzati szándéknak. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, a fővárosi Tisza-frakció pedig nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Fotó: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

A Telex ezért megkérdezte a köztársasági elnök hivatalát, mi Sulyok Tamás véleménye a kormányrendeletről, és elfogadhatónak tartja-e, hogy a kormány rendeletileg beavatkozott az igazságszolgáltatás működésébe. A fideszes kinevezettekkel megtöltött hivatalok és politikusok tankönyvi reakciója volt a válasz, úgymint

1. Semmitmondó jogászkodás

„A köztársasági elnök kizárólag azokban az ügyekben jogosult eljárni, amelyeket az Alaptörvény, valamint a jogszabályok meghatároznak. Mindezek értelmében a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, illetve azoknak az alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti” – írta a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága, de megnyugtatásul hozzátették, hogy

„az államszervezet demokratikus működését garantálja”, hogy „a konkrét kormányrendelet tekintetében is egyéb úton hatékony lehetőség van az Alkotmánybírósághoz fordulásra”.

2. –

Amikor az első reakció után a Telex kifejezetten Sulyok Tamást kérdezte, hogy elfogadhatónak tartja-e a rendeletet, erre már nem érkezett válasz.

belföld bírói függetlenség köztársasági elnök sulyok tamás alkotmánybíróság kormányrendelet szolidaritási hozzájárulás
