Megölhettek egy 19 éves magyar nőt Ausztriában, az 51 éves apját is holtan találták

Egy 19 éves, Ausztriában élő magyar nőt holtan találtak a lakásában a rendőrök, akiket a munkáltató riasztott, miután a nő hosszabb ideje nem jelent meg a munkahelyén. A felső-ausztriai Wels nyugati városrészében élő nőt feltehetően az apja ölte meg. Az apát szintén holtan találták, a hatóságok szerint ő öngyilkos lett – írja az osztrák Kronen Zeitung.

A lap azt írja, az eltűnésük bejelentése után három nappal hatoltak be a rendőrök előbb a nő lakásába, majd az onnan néhány percnyire lévő apjához. A hatóságok azt feltételezik, hogy mindketten hetek óta halott lehettek, de a boncolás még nem tudta megállapítani a halál pontos időpontját. A nő az elsődleges boncolási eredmények szerint „a nyak elleni irányuló idegenkezű támadás”, tehát vélhetően fojtogatás áldozata lett.

Az osztrák lap az ügyészség tájékoztatása nyomán arról ír, hogy apa és lánya együtt mentek vissza karácsony után Magyarországról Ausztriába, nem sokkal ezután követhette el az apa a gyilkosságot. A nyomozók vizsgálják, hogy az emberölésnek köze lehet-e ahhoz, hogy a 19 éves fiatal nő fogyatékossággal élt, illetve lehetett-e az ügynek harmadik szereplője.