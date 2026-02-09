MrBeast cége Z generációsoknak szánt bankolós appot vásárolt

MrBeast influenszercége, a Beast Industries megvette a Step nevű céget, ami az azonos nevű, 7 millió fiatal júzer által használt banki applikáció fejlesztője. A Step az alapvető banki és pénzügyi műveletek világába vezeti be a Z generációs felhasználókat.

Jimmy MrBeast Donadson Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

Mr Beast cége a messze legnagyobb influenszervállalkozás a világon. 250 alkalmazottja van, a 2025-ös bevétele a várakozások szerint meg fogja haladni a 900 millió dollárt és aktuálisan 5 milliárd dollár körülire becsülik a piaci értékét. Ez durván a MOL piaci részvényértékének a fele.

Azt nem közölték, hogy a Beast Industries mennyiért szerezte meg a Stepet, korábbról annyit tudni, hogy az appba 5-600 millió dollárt toltak bele befektetők. Akik között olyan nevek is voltak, mint Steph Curry kosaras, Will Smith, Justin Timberlake és a Chainsmokers.

Mr Beastet, akinek csak a Youtube-on 466 millió feliratkozója van, sajnos nem így hívják igazából, a civil neve Jimmy Donaldson.