Néhány órával a szabadon bocsátása után fegyveresek hurcoltak el egy venezuelai ellenzéki politikust

Juan Pablo Guanipa volt tartományi kormányzót erőszakkal hurcolták el egy caracasi lakónegyedből – közölte az ellenzék Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado.

Juan Pablo Guanipát tavaly májusban vették őrizetbe, a belügyminiszter, Diosdado Cabello akkor azzal vádolta meg, hogy részt vett egy állítólagos „terrorista csoportban”, amely a parlamenti választások bojkottját tervezte. A férfi több mint nyolc hónapot töltött őrizetben, néhány órával a szabadulása után újságíróknak még úgy nyilatkozott: „Meggyőződésem, hogy az országunk teljesen megváltozott. Meggyőződésem, hogy most mindannyiunkon múlik, hogy egy szabad és demokratikus országot építsünk.”

Juan Pablo Guanipa és a Nobel-békedíjas Maria Corina Machado a színpadon Fotó: PEDRO MATTEY/AFP

Utólag túlzottnak tűnik az optimizmusa, Machado szerint a volt kormányzót éjfél körül vitték el Caracas egyik lakóövezetéből. „Civil ruhás, nehézfegyverzettel felszerelt férfiak érkeztek négy járművel, és erőszakkal elhurcolták” – írta az X-en.

A venezuelai székhelyű, fogvatartottak jogait védő Foro Penal szervezetnek nincs információja arról, hogy ki vitte el a férfit. A Foro Penalszerinte egyébként vasárnap legalább 30 embert engedett ki a börtönből Delcy Rodríguez ideiglenes elnök kormánya. A rezsim egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy elengedje azt a több száz embert, akiket hónapokkal vagy évekkel korábban politikai tevékenységükhöz köthetően tartóztattak le.

Guanipán kívül Machado politikai szervezete szerint több tagjuk is a szabadon engedettek között volt, köztük María Oropeza, aki élő közvetítésben mutatta meg, ahogy a katonai hírszerzés emberei egy feszítővassal betörnek az otthonába és letartóztatják. Machado ügyvédjét, Perkins Rochát szintén kiengedték. (Guardian)