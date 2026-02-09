Óriásit nyert a szocialista elnökjelölt a portugál választáson

A mérsékelt szocialista António José Seguro az exit pollok szerint magabiztosan, a szavazatok több mint kétharmadával legyőzte a szélsőjobboldali populista André Venturát, így a következő öt évben ő lesz Portugália elnöke.

Az elmúlt napok heves viharai sem tántorították el a portugál választókat: a részvétel nagyjából megegyezett a január 18-i első fordulóéval, annak ellenére, hogy Portugália déli és középső részén három önkormányzatban az áradások miatt egy héttel el kellett halasztani a szavazást. A halasztás mintegy 37 ezer regisztrált szavazót érintett, ami a választók körülbelül 0,3 százaléka, de úgy tűnik, ez nem befolyásolta az összesített eredményt. A szavazatok 99 százalékának összeszámlálása után Seguro 66,8 százalékon állt, míg Ventura 33,2 százalékot szerzett. Ez utóbbi még így is jóval jobb eredmény annál a 22,8 százaléknál, amelyet az általa vezetett, bevándorlásellenes Chega párt ért el a tavalyi parlamenti választáson, amivel egyébként a második legnagyobb parlamenti erővé vált, megelőzve a szocialistákat, és a 31,2 százalékot szerző, kormányzó balközép–jobboldali szövetség mögé került.

Seguro magát a modern és mérsékelt baloldal jelöltjeként mutatta be, aki képes aktívan közvetíteni a politikai válságok megelőzésében, és megvédeni a demokratikus értékeket. Az első forduló után több ismert konzervatív politikus is támogatta, részben azok miatt az aggodalmak miatt, amelyeket sokan Ventura populista, autoriter hajlamaival kapcsolatban fogalmaztak meg.

Antonio Jose Seguro, az újonnan megválasztott portugál elnök Fotó: ADRI SALIDO/Anadolu via AFP

A portugál elnöki tisztség nagyrészt ceremoniális, de fontos jogosítványokkal jár, például bizonyos helyzetekben feloszlathatja a parlamentet. A jobbos jelölt Ventura azt hangoztatta, hogy „beavatkozóbb”, aktívabb államfő lenne, és az elnöki jogkörök bővítését szorgalmazta. Seguro ezzel szemben mérsékelt jelöltként pozicionálta magát, aki együttműködik a jelenlegi, kisebbségi balközép kormánnyal, és elutasítja Ventura rendszerellenes és bevándorlásellenes kirohanásait.

Májusban Portugália három éven belül már a harmadik parlamenti választását tartotta, ami az elmúlt évtizedek legsúlyosabb politikai instabilitását hozta. Az ország stabilizálása az új elnök egyik fontos kihívása lesz.

Vasárnapi veresége ellenére a 43 éves, egykori sportkommentátor Ventura elmondhatja, hogy növelte támogatottságát, ami a szélsőjobb erősödését tükrözi Portugáliában és Európa-szerte. „Az egész politikai rendszer, jobbról és balról egyaránt, összefogott ellenem” – mondta Ventura újságíróknak, miután távozott egy lisszaboni katolikus miséről. „Ennek ellenére… úgy gondolom, ma eldőlt és megszilárdult a jobboldal vezetése. Ettől a naptól kezdve én kívánom irányítani ezt a politikai teret.”

Ventura meglehetősen konfrontatív politikus, elutasítja a politikai kompromisszumokat, és inkább a kemény fellépést választja. Fő célpontjai közé tartozik az általa túlzottnak tartott bevándorlás. A kampány során Ventura országszerte óriásplakátokat helyezett ki olyan feliratokkal, mint: „Ez nem Banglades” és „A bevándorlók ne élhessenek segélyből”. (Lehet tippelni, melyik magyar pártnak a politikai szövetségese a Chega.)

Márciusban Seguro a jelenlegi, szintén balközép elnököt, Marcelo Rebelo de Sousát váltja, aki már kitöltötte a megengedett két, egyenként öt évre szóló mandátumát. (Guardian, NY Times)