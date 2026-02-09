Sisak-minidráma a téli olimpián: a nagy esélyes brit szkeletonosok nem viselhetik az új sisakjaikat

A brit olimpiai csapat egyik legnagyobb éremesélyesének számító szkeletoncsapat nem viselheti új sisakjait, mert annak formája a a Nemzetközi Bob- és Szkeletonszövetség (IBSF) szerint nem felelnek meg a sportág szabályainak.

A britek csütörtökön a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak, hogy megsemmisíttessék a nemzetközi szövetség döntését, a CAS azonban úgy ítélte meg, hogy a sisak eltér a szabványos sisakformától, és egyértelműen az aerodinamikai teljesítmény javítására tervezték, mivel a hátsó része kiáll.

A Brit Bob- és Szkeletonszövetség ezzel szemben azt állítja, hogy a sisakot elsősorban biztonsági szempontok alapján tervezték, és az IBSF által a 2026–27-es szezon kezdetére bevezetni tervezett új biztonsági előírásoknak való megfelelés vezérelte a fejlesztést. Ezek a szabályok azonban még nem érvényesek az olimpián, a brit skeletonosok gyakorlatilag elébe akartak menni a változásoknak azzal, hogy Olaszországban már az új sisakot használták volna. Ehelyett azokat a sisakokat viselik majd, amelyeket az előző Világkupa-szezonban is hordtak.

A briteket nem törte össze a CAS döntése, a „régi” sisakban is magabiztosak, a versenyzők azt nyilatkozták, nincs különösebb preferenciájuk arra vonatkozóan, melyik sisakot viselik az olimpián.

Aki a téli sportokban kevésbé járatos, és nem nem tudná csípőből rávágni, mit is csinálnak a szkeletonosok, azoknak segítségként elárulom, ők azok, akik fejjel előre csúsznak le egy szánkószerű deszkán egy félkör alakú jégcsatornában. (BBC)